Изменения цен евробондов РФ в среду незначительные на фоне отсутствия новых драйверов

Москва. 6 февраля. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в среду незначительные на фоне отсутствия новых сильных драйверов для игры в ту или иную сторону. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не демонстрируют ярко выраженной тенденции, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК поднялась на 10 базисных пунктов по отношению к закрытию 5 февраля и составила 110,94% от номинала, что соответствует доходности 3,77% годовых (снижение на 3,5 базисного пункта к предыдущему закрытию).

Стоимость американских трехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов 5 февраля на 4 базисных пункта, составив 98,74% от номинала. Их доходность снизилась на 1,5 базисного пункта, до 2,47% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился по сравнению с предыдущим торговым днем на 2 базисных пункта и составил 130 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему дню на 20 базисных пунктов - до 110,46% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 5,12% годовых), евробонды с погашением в 2042 году - на 21 базисный пункт, до 106,92% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта и составила 5,11% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году прибавили в цене 13 базисных пунктов, подорожав до 101,52% от номинала, что соответствует доходности 4,5% годовых (снижение на 2 пункта к предыдущему дню), бумаги с погашением в 2023 году подорожали на 6 базисных пунктов - до 103,62% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 4,005% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году вырос в цене на 17 базисных пунктов - до 98,42% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 5,36% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в цене на 2 пункта, до 97,7% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 4,585% годовых).

"Динамика российских еврооблигаций сегодня в целом нейтральная. Отдельные выпуски "короткого" и среднесрочного сегментов слегка снижаются в цене, в то время как некоторые "длинные" бумаги немного дорожают, то есть наблюдается некоторое выпрямление кривой доходности. Согласно последним заявлениям представителей американского регулятора, Федрезерв в ближайший год не будет спешить с дальнейшим ужесточением денежно-кредитной политики. Таким образом, сейчас участники рынка уже не ждут повышения процентных ставок, по крайней мере, до конца текущего года. И этот фактор был дисконтирован рынками в январе. Сейчас же глобальные инвесторы предпочитают занимать выжидательную позицию, так как каких-то новых сильных факторов и событий пока не наблюдается. В этих условиях инвесторы стали более осторожными и больше не спешат наращивать длинные позиции", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.