При сохранении нейтрального рыночного фона ожидаемый курс рубля - 65,2-66,7 за доллар - БКС

"Незначительное ослабление рублевой валюты до уровней 65,8 в среду, на наш взгляд, отчасти обусловлено слабой динамикой нефтяного рынка, - полагает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - По нашим оценкам, снижение нефтяных котировок в среду сформировано в рамках фиксации прибыли инвесторами. Ожидаем возвращения роста котировок в ближайшей перспективе. В целом общая ситуация по рынку для рубля остается без значимых изменений. Полагаем, что повышенный уровень толерантности к покупке риска сохраняется - инвесторы продолжают ожидать торговых переговоров США и Китая. Для курса рубля основной риск геополитики остается в "анабиозе". Фактором поддержки рубля, помимо нефти, в перспективе до конца недели может стать удачное размещение ОФЗ Минфином. В случае если аукцион будет характеризоваться повышенным спросом и министерству удастся размесить весь запланированный объем без существенной премии, то такие результаты могут сформировать позитивные импульсы для валютного рынка. При сохранении нейтрального рыночного фона ожидаемый курс рубля - 65,2-66,7".