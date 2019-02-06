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06 февраля 2019 года 15:31

Рубль незначительно снижается к доллару и евро на дневных торгах на фоне падающей нефти

Москва. 6 февраля. Доллар США и евро слегка подрастают на "Московской бирже" в среду днем; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне падающей второй день подряд нефти.

Курс доллара США в 15:00 МСК составил 65,825 руб./$1, что на 20,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 74,9375 руб./EUR1, поднявшись на 5,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 14 копеек - до 69,925 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 7 февраля на 9,95 копейки, до 65,6686 руб./$1, и опустил курс евро на 14,24 копейки, до 74,7703 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное снижение курса рубля к доллару и евро в ходе дневных торгов связано, прежде всего, с продолжающимся падением нефтяных цен на опасениях по поводу экономического роста в ЕС и США, а также с сигналами увеличения запасов топлива в Штатах по итогам прошлой недели. Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск подешевели на 0,8% - до $61,48 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже понизилась к этому времени на 0,86% - до $53,20 за баррель.

В среду стало известно, что объем заказов промышленных предприятий Германии в декабре прошлого года сократился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 7% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали повышения первого показателя на 0,3% и снижения второго на 6,7%. Ранее Институт управления поставками (ISM) сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в январе опустился до 56,7 пункта с пересмотренных 58 пунктов месяцем ранее. Аналитики, опрошенные Dow Jones, в среднем прогнозировали снижение до 57 пунктов. Январское значение показателя стало самым низким с июля прошлого года, и такое падение вызывает опасения, что рост экономики США замедляется, что негативно скажется на спросе на нефть. Кроме того, накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,51 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в среду, и опрошенные Bloomberg эксперты полагают, что они укажут на менее существенный подъем запасов - на 1,42 млн баррелей.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, "в среду рубль наряду с большинством валют emerging markets торговался в отрицательной зоне к доллару, хотя потери отечественной валюты были минимальны. Одновременно рубль демонстрировал более стабильную динамику по отношению к евро из-за ослабления единой европейской валюты на Forex после выхода данных о сокращении объема производственных заказов в Германии за декабрь. Несмотря на снижение пары "евро/доллар" на Forex, укрепление американской валюты к корзине шести основных валют является относительно скромным, и в целом преимущество доллара на площадках emerging markets представляется не столь однозначным. Более заметное давление на рубль, вероятно, оказывают нефтяные котировки, снижающиеся сегодня почти на 1% по марке Brent. Уже сейчас инвесторы отыгрывают прогнозы API и участников рынка по увеличению запасов сырой нефти за прошедшую неделю, однако если фактические данные окажутся меньше заявленных прогнозов, у котировок появится хороший шанс для коррекции вверх".

"Наиболее важным событием для внутреннего рынка остается пятничное заседание Банка России по ключевой ставке. В начале 2019 года инфляция ускорилась до 5% в годовом выражении впервые с января 2017 года, однако такая динамика стала результатом влияния ожидаемых факторов (повышение ставки НДС и части тарифов на коммунальные услуги, а также ослабление рубля в конце прошлого года). Рост цен соответствует прогнозам ЦБ, поэтому пока регулятор не менял свой диапазон по инфляции на конец 2019 года. В свою очередь, конъюнктура финансовых рынков с момента предыдущего заседания ЦБ стабилизировалась. На геополитическом фронте с начала 2019 года наблюдается определенное затишье, что наряду с ростом котировок нефти и валют развивающихся стран способствовало укреплению рубля с начала года. В подобных условиях регулятор, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, хотя в целом вероятность еще одного повышения ставки на ближайших заседаниях останется в силе. По всей видимости, в пресс-релизе ЦБ также не преподнесет сюрпризов, поэтому итоги заседания окажутся нейтральными для внутреннего валютного рынка", - полагает Ю.Кравченко.

В свою очередь эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский отмечает, что обращение Дональда Трампа к Конгрессу оказалось очередным "no event" для рынков, хотя разговоров и версий на этот счет накануне было немало. "Плотность полезной информации в единицу времени на этом мероприятии была крайне низкой: трибунные заявления Д.Трампа по поводу необходимости забыть про межпартийные противоречия и объединиться во имя великих целей, его подборка "истории успеха американского народного президента" и прочие стандартно-ожидаемые вещи постоянно прерывались постановочными овациями и "историями простых американцев" с хэппи-эндами и голливудскими слезами радости и гордости на лице - все это причудливым образом было вплетено в этот, казалось бы, сухой академический формат. В результате индекс доллара DXY немного подрос - с 95,60 до 95,85 пункта, но на этом решил и остановиться, тогда как фондовые индексы США, которые в первой половине дня торговались с полуторапроцентными прибавками, на фоне речи Д.Трампа как-то подзакисли и закончили день ростом в пределах статистической погрешности. А сегодня, на фоне ожидающейся макростатистики по ВВП и торговому балансу США, от которых мало кто ждет приятных сюрпризов, фьючерс на S&P 500 вообще переместился в "красную" зону"", - говорит аналитик.

"В преддверии заседания ЦБ РФ по монетарной политике в пятницу, сегодня состоятся интересные и важные для позиционирования события - размещения очередных двух выпусков ОФЗ на сумму 35 млрд рублей. Учитывая, что на текущей неделе конкурирующие эмиссии купонных облигаций Банка России не выставлялись на торги, вероятность покрытия всего объема спроса с хорошей переподпиской весьма высока. Следующие аукционы по размещению ОФЗ запланированы на 13 февраля и пройдут в новом экспериментальном формате. Минфин решил прощупать рынок на предмет "скрытого неограниченного аппетита", пообещав временно отказаться от декларирования фиксированных объемов предлагаемых ОФЗ. На этом фоне российский рубль парит практически в невесомости, где кроме "гравитации доллара" других значимых природных сил не определяется", - полагает В.Рожанковский.

По мнению аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), "российская валюта остается стабильной в отсутствие сильных новостей и продолжает торговаться в узком диапазоне. Главное событие этой недели для российского рынка - заседание ЦБ, по итогам которого не ожидается каких-либо сюрпризов и, соответственно, реакции в рубле или доходностях облигаций. В целом в ближайшее время не стоит ждать существенных движений в рубле, так как первый квартал сезонно сильный с точки зрения текущего счета, что в сочетании с хорошим спросом инвесторов на рисковые активы поддерживает рубль, а действие бюджетного правила и докупка валюты Центробанком ограничивают потенциал его укрепления".

Ставки на рынке рублевых краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) слегка подросли по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как среднесрочные (1-6 месяцев) кредиты немного снизились в цене. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,83% годовых, а на семидневный срок не изменилась за день и 6 февраля составила 7,93% годовых. При этом ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц также не изменилась - 8,23% годовых, а процентные ставки на срок 3 и 6 месяцев снизились на 3 б.п. (до 8,60% годовых) и 2 б. п. (до 8,69% годовых) соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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