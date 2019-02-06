.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Снижение объема покупок валюты на ближайший месяц благоприятно для курса рубля - ИК "Велес Капитал"
.
06 февраля 2019 года 15:39
Снижение объема покупок валюты на ближайший месяц благоприятно для курса рубля - ИК "Велес Капитал"
В среду после 12:00 рубль наряду с большинством валют на развивающихся рынках торговался в отрицательной зоне к доллару, хотя потери отечественной валюты были минимальны, констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Одновременно рубль демонстрировал укрепление к евро из-за ослабления единой европейской валюты на foreх после выхода данных о сокращении объема производственных заказов в Германии за декабрь. Несмотря на снижение пары евро/доллар на forex, укрепление американской валюты к корзине шести основных валют было относительно скромным (+0,08% по состоянию на 12:20 Мск), и в целом преимущество доллара на площадках EM представлялось не столь однозначным. Более заметное давление на рубль, вероятно, оказывали нефтяные котировки, терявшие в стоимости порядка 1% по марке Brent, полагает эксперт. Уже сейчас инвесторы отыгрывают прогнозы API и участников рынка по увеличению запасов сырой нефти за прошедшую неделю, однако если фактические данные окажутся меньше заявленных прогнозов, у котировок появится хороший шанс для коррекции вверх. На внутреннем рынке с начала февраля ЦБ приобретает валюту с учетом отложенных покупок. В новом периоде с 7 февраля по 6 марта объем ежедневных покупок сократится примерно в полтора раза, составив с учетом отложенных покупок порядка 12,5 млрд руб., что станет минимальной величиной с марта-апреля 2018 г., когда регулятор покупал валюту менее чем на 10 млрд руб. в день. Снижение объема покупок валюты на ближайший месяц благоприятно для курса рубля, однако положительный эффект был по сути исчерпан еще вчера после публикации сообщения Минфина. "Ключевым событием для внутреннего рынка остается пятничное заседание Банка России по ключевой ставке, - указывает Юрий Кравченко. - В начале 2019 г. инфляция ускорилась до 5% в годовом выражении впервые с января 2017 г., однако такая динамика стала результатом влияния ожидаемых факторов (повышение ставки НДС и части тарифов на коммунальные услуги, а также ослабление рубля в конце прошлого года). Рост цен соответствует прогнозам ЦБ, поэтому пока регулятор не менял свой диапазон по инфляции на конец 2019 г. В свою очередь, конъюнктура финансовых рынков с момента предыдущего заседания ЦБ стабилизировалась. На геополитическом фронте с начала 2019 г. наблюдается определенное затишье, что на ряду с ростом котировок нефти и валют на рынках EM способствовало укреплению рубля с начала года. Мы полагаем, что в подобных условиях регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, хотя в целом вероятность еще одного повышения ставки на ближайших заседаниях останется в силе. По всей видимости, в пресс-релизе ЦБ также не преподнесет сюрпризов, поэтому итоги заседания окажутся нейтральными для внутреннего валютного рынка".
.
06 февраля 2019 года 19:47
Рынок акций РФ в среду прервал серию безостановочного роста после обновления максимума индекса МосБиржи
Москва. 6 февраля. Рынок акций РФ в среду просел в рамках коррекции из-за фиксации прибыли игроками на фоне подешевевшей нефти и отката мировых фондовых площадок, индекс МосБиржи утром обновил исторический максимум выше 2550 пунктов на фоне ослабления рубля, после чего также просел, прервав 6-дневный подъем. читать дальше
.06 февраля 2019 года 19:40
Москва. 6 февраля. Доллар США слегка подрастает, евро немного снижается на "Московской бирже" в среду вечером; рубль отыграл дневные потери по отношению к бивалютной корзине благодаря развернувшимся вверх нефтяным ценам. читать дальше
.06 февраля 2019 года 19:15
Москва. 6 февраля. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в среду незначительные на фоне отсутствия новых сильных драйверов для игры в ту или иную сторону. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не демонстрируют ярко выраженной тенденции, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.06 февраля 2019 года 18:56
"В среду российский фондовый рынок понес незначительные потери на негативном внешнем фоне, - комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - Так, продажам способствовала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь ушел ниже 62 долларов за... читать дальше
.06 февраля 2019 года 18:19
"Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов среды изменялись разнонаправленно ввиду отсутствия позитивных внешних сигналов. К 18:20 мск индекс Мосбиржи вырос менее чем на 0,1% до 2548,26 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 0,32%, до 1219,59 пункта. Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов отступили от... читать дальше
.06 февраля 2019 года 17:01
"Незначительное ослабление рублевой валюты до уровней 65,8 в среду, на наш взгляд, отчасти обусловлено слабой динамикой нефтяного рынка, - полагает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - По нашим оценкам, снижение нефтяных котировок в среду сформировано в рамках фиксации прибыли... читать дальше
.06 февраля 2019 года 15:31
Москва. 6 февраля. Доллар США и евро слегка подрастают на "Московской бирже" в среду днем; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне падающей второй день подряд нефти. читать дальше
.06 февраля 2019 года 15:05
"В среду нефтяные котировки падают в пределах 1%, опустившись под уровень $62 за баррель по эталонному сорту Brent. Цена фьючерсного контракта негативно реагирует на данные от Американского института нефти, согласно которым запасы нефти в США увеличились третью неделю подряд, продемонстрировав... читать дальше
.06 февраля 2019 года 14:24
По мнению аналитика социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаила Мащенко, фунт ведет себя волатильно. В последние дни валюта активно снижалась под воздействием возросшего спроса на доллар и слабой британской статистики, которая указывает на замедление темпов экономического роса... читать дальше
.06 февраля 2019 года 13:55
Рынок облигаций в настоящее время получает сильную поддержку благодаря высоким темпам экономического роста, достаточным для того, чтобы поддерживать риски дефолтов на низком уровне и позволять центральным банкам не ужесточать кредитно-денежную политику, отмечает руководитель отдела исследований... читать дальше
.06 февраля 2019 года 13:25
Начало года традиционно является сезонным пиком для рынка платины, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Объем поставок сокращается из-за технических работ на предприятиях ЮАР, которые обеспечивают более 70% мировой добычи металла. Тем не менее, рост котировок... читать дальше
.06 февраля 2019 года 12:00
"Российская валюта в начале торговой сессии сохраняет "буддистское спокойствие", показывая лишь незначительный рост к бивалютной корзине. Однако вслед за динамикой глобального рынка на парах EUR/RUB и USD/RUB развиваются собственные тренды. Так, USD/RUB растет с утра на 5 копеек после укрепления... читать дальше
.06 февраля 2019 года 11:45
Москва. 6 февраля. Рынок акций РФ утром в среду корректируется вниз вслед за нефтью из-за фиксации прибыли игроками, индекс МосБиржи обновил максимум выше 2550 пунктов, после чего откатился за 2540 пунктов во главе с бумагами "Роснефти" и "РусАла", еще накануне выступавшими локомотивами подъема. читать дальше
.06 февраля 2019 года 11:41
"Рубль сдержанно снижается в ходе утренних торгов в паре с долларом США и стабилен в паре с евро. Укрепление американской валюты на Forex оказывает давление на весь блок валют развивающихся рынков, которые сегодня теряют в паре с долларом 0,1-0,5%. В то же время сохранение нефтяных цен на... читать дальше
.06 февраля 2019 года 11:30
"Нефтяные котировки в утренние часы незначительно снижаются, следуя динамике вчерашнего дня. Контракты на Brent в моменте торгуются в районе отметки $61,9/bbl, WTI – $53,6/bbl. Негативное влияние на котировки по-прежнему оказывает риск замедления глобального экономического роста и, как следствие,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.