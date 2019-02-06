В среду нефтяные котировки падают в пределах 1% - ГК "ФИНАМ"

"В среду нефтяные котировки падают в пределах 1%, опустившись под уровень $62 за баррель по эталонному сорту Brent. Цена фьючерсного контракта негативно реагирует на данные от Американского института нефти, согласно которым запасы нефти в США увеличились третью неделю подряд, продемонстрировав рост на 2,5 миллиона баррелей, что оказалось хуже ожиданий экспертов, опрошенных Bloomberg, ожидавших роста запасов на 1,5 миллиона баррелей. Сегодня в 18.30 мск. игроки будут ждать основной статистики по запасам от Минэнерго США", - отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.