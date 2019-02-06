Рынок акций РФ утром снижается после обновления максимума индекса МосБиржи на уровне 2550п

Москва. 6 февраля. Рынок акций РФ утром в среду корректируется вниз вслед за нефтью из-за фиксации прибыли игроками, индекс МосБиржи обновил максимум выше 2550 пунктов, после чего откатился за 2540 пунктов во главе с бумагами "Роснефти" и "РусАла", еще накануне выступавшими локомотивами подъема.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2538,83 пункта (-0,3%, максимум дня и новый пик - 2551,97 пункта), индекс РТС - 1218,63 пункта (-0,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,1%.

Доллар стоит 65,64 рубля (+0,02 рубля).

Снизился рублевый курс акций "Роснефти" (-1,1%), "РусАла" (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%).

Подросли бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%).

В США во вторник индексы выросли пятую сессию подряд, в том числе благодаря хорошей финансовой отчетности американских компаний, и достигли максимума за два месяца, пишет MarketWatch. Трейдеры сохраняли оптимизм в ожидании выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в январе опустился до минимума с июля - 56,7 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Декабрьское значение показателя было пересмотрено с 57,6 до 58 пунктов. Аналитики, опрошенные Dow Jones, в среднем прогнозировали снижение до 57 пунктов с ранее объявленного декабрьского уровня.

Уже после закрытия торгов во вторник президент США Д.Трамп выступил с традиционным ежегодным обращением к Конгрессу. Ожидания бизнеса в отношении дополнительных стимулов не оправдались, однако инвесторы вздохнули с облегчением, поскольку президент не использовал это выступление для введения чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Кроме того, Д.Трамп заявил о необходимости заключить новое торговое соглашение с Китаем.

В среду в Азии сохранилась позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%), однако наметилась коррекция в Европе (FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,3-0,5%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%). Биржи Гонконга, материкового Китая и Южной Кореи, а также Сингапура и Малайзии в среду закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, причем торги в Шанхае и Шэньчжэне возобновятся лишь на следующей неделе.

Позитивным фактором в среду стали слухи о том, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин на следующей неделе могут отправиться в Пекин, чтобы принять участие в новом раунде торговых переговоров.

Нефть утром в среду также остается под давлением после падения накануне вечером; уровень цен Brent на $0,9 ниже, чем при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $61,79 за баррель (-0,3% и -0,9% во вторник), мартовская цена WTI - $53,51 за баррель (-0,3% и -1,7% накануне).

Согласно вышедшим данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,51 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в среду, и опрошенные Bloomberg эксперты полагают, что они укажут на менее существенный подъем запасов - на 1,42 млн баррелей.

Как отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, индекс МосБиржи смог протестировать рубеж сопротивления 2550 пунктов, после чего началась коррекция, причем фиксация прибыли может оказаться довольно агрессивной после продолжительного роста рынка.

На рынке нефти по-прежнему царит неопределенность. Попытки роста снова провалились и привели к фиксации прибыли, откат Brent начался с отметки $63 за баррель, и теперь цены опустились ниже $62. В немалой степени просадку в сырьевом сегменте обеспечило ускорение роста доллара, который укрепился по всему спектру рынка. Отчет API показал, что на прошлой неделе запасы нефти в США выросли на 2,51 млн баррелей, а запасы бензина - на 1,73 млн баррелей. Теперь рынок ждет официального отчета Минэнерго - если он укажет на более скромные результаты и не отразит роста добычи, это поможет рынку удержаться на плаву, считает эксперт.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что вблизи отметки 2550 пунктов по индексу МосБиржи началась фиксация прибыли инвесторами, перегретый рынок начал сползать вниз под собственной тяжестью.

Однако время для коротких позиций еще не пришло, наоборот, снижение бумаг стоит спекулятивно выкупать. Следует учитывать, что пока тренд остается растущим и подъем может проходить на закрытии не вовремя открытых "шортов", объем которых традиционно увеличивается с ростом рынка. Однако среднесрочные длинные позиции, особенно по "голубым фишкам", стоит сокращать. Оправданны будет лишь "точечные" лонги, например, в ожидании отчетности "Магнитогорского металлургического комбината" и "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) в четверг.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в среду складывается неоднозначный, при этом негативом стали новости, что Сенат США принял законопроект, предусматривающий санкции против Сирии и ее союзников - России и Ирана.

Президент США Д.Трамп в ходе выступления в Конгрессе не дал рынкам значимых сигналов для торговли, сконцентрировавшись на разногласиях с демократами относительно строительства стены на границе с Мексикой. В СМИ появилась информация о том, что делегация США приедет в КНР для продолжения торговых переговоров на следующей неделе, в то время как сам Д.Трамп еще не решил, когда он будет проводить встречу с Си Цзиньпином.

ОПЕК, тем временем, обсуждает возможность образования официального партнерства со странами вне картеля во главе с Россией, сообщается в СМИ.

Для индексов МосБиржи и РТС сопротивлениями выступают отметки 2550 пунктов и 1230 пунктов (максимум с апреля прошлого года). На дневных графиках обоих индексов сохраняется краткосрочная перекупленность. В итоге утром в среду рынок акций оказался под умеренным давлением ввиду снижения нефтяных цен и новостей о санкциях. Последние, однако, еще должны быть одобрены в различных инстанциях и не носят определяющий для всего рынка характер. Основной тренд на рынке акций РФ остается восходящим, но в условиях краткосрочной перекупленности нельзя недооценивать опасность фиксации прибыли, считает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, торговые переговоры между США и КНР на высшем уровне, как ожидается, возобновятся лишь на следующей неделе. Пока же внимание западных трейдеров, по всей вероятности, будет сосредоточено на потоке корпоративной отчетности - еще до открытия торгов в США выйдут отчеты десяти компаний из индекса S&P 500, включая General Motors (16:30 МСК).

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, накануне агентство Reuters сообщило о подготовке нового раунда торговых переговоров между США и Китаем, которые могут состояться уже на следующей неделе. Газета WSJ сообщила, что с американской стороны в переговорах будут участвовать торговый представитель Р.Лайтхайзер и министр финансов С.Мнучин. В конце февраля Д.Трамп планирует осуществить "азиатское турне", которое будет включать второй саммит США-КНДР и встречу с китайским лидером Си Цзиньпином (срок окончания текущего "временного перемирия" между США и Китаем завершается 1 марта, соответственно, до этого момента необходимо либо заключение торговой сделки, либо достижение договоренности о продлении заморозки тарифов). Настроения на глобальных рынках пока остаются умеренно позитивными, в то же время конкретных драйверов для продолжения роста в ближайшее время может не хватать, соответственно, на горизонте ближайших дней есть шансы на локальную коррекцию рисковых активов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили "префы" ПАО "Ижсталь" (MOEX: IGST) (-12,1%), акции ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (-8%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-4,4%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-4,2%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (-2,2%).

Подорожали бумаги ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+38,4%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+28,3%), ОАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+19,9%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+7,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 5,358 млрд рублей (из них 2,504 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).