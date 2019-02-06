Рубль игнорирует нефть - FxPro

"Российская валюта в начале торговой сессии сохраняет "буддистское спокойствие", показывая лишь незначительный рост к бивалютной корзине. Однако вслед за динамикой глобального рынка на парах EUR/RUB и USD/RUB развиваются собственные тренды. Так, USD/RUB растет с утра на 5 копеек после укрепления на 8 копеек днем ранее. EUR/RUB находится на уровне 74,75, теряя 12 копеек на старте торгов в среду после подобного снижения днем ранее. Отметим, что 74-75 рублей за евро является важной областью, откуда пару методично выкупают с октября прошлого года. В то же время стоит помнить, что пара EUR/USD пока еще далека от собственных уровней поддержки. Постепенно сползая вниз в предшествующие дни, в понедельник она опустилась под 1,14 и оказалась примерно в середине торгового диапазона последних трех с половиной месяцев. При этом сохраняется потенциал для последующего снижения, который отражается и на паре EUR/RUB. Таким образом, при сохранении нейтральных внешних условий рублю по силам опуститься к нижней части области поддержки, коснувшись 74,30 или даже 74. USD/RUB неохотно растет, несмотря на ослабление нефти. Скорее всего, трейдеры сохраняют выжидательную позицию в преддверии решения по ставке Банка России в предстоящую пятницу. Со временем тают шансы, что Центробанк будет сохранять жесткий тон денежно-кредитной политики. Последние недели мы видим явное смягчение риторики ФРС и ЕЦБ. Кроме того, некоторые ЦБ развивающихся стран снизили свои ставки", - комментирует ситуацию аналитик FxPro Александр Купцикевич.