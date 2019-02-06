.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Ориентирами по Brent выступят отметки $61-63/bbl - "Нордеа Банк"
.
06 февраля 2019 года 11:30
Ориентирами по Brent выступят отметки $61-63/bbl - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в утренние часы незначительно снижаются, следуя динамике вчерашнего дня. Контракты на Brent в моменте торгуются в районе отметки $61,9/bbl, WTI – $53,6/bbl. Негативное влияние на котировки по-прежнему оказывает риск замедления глобального экономического роста и, как следствие, неопределенность спроса на энергоресурсы. Кроме того, вчера выходили данные от Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США по итогам прошлой недели выросли на 2,5 mb. Стоит отметить, что если данные от API подтвердятся, рост запасов продолжится третью неделю подряд. Тем не менее, сделка ОПЕК+, заключенная странами-производителями нефти в декабре прошлого года, позволяет нефтяным котировкам оставаться в районе отметки $60/bbl (Brent). Ранее мы неоднократно отмечали, что не ждем существенного устойчивого роста фьючерсов на нефть выше этой отметки. Сегодня внимание участников рынка будет направлено на публикацию еженедельного отчета Минэнерго США (18:30 мск). Ориентирами по Brent выступят отметки $61-63/bbl", - отмечают в "Нордеа Банке".
.
06 февраля 2019 года 19:47
Рынок акций РФ в среду прервал серию безостановочного роста после обновления максимума индекса МосБиржи
Москва. 6 февраля. Рынок акций РФ в среду просел в рамках коррекции из-за фиксации прибыли игроками на фоне подешевевшей нефти и отката мировых фондовых площадок, индекс МосБиржи утром обновил исторический максимум выше 2550 пунктов на фоне ослабления рубля, после чего также просел, прервав 6-дневный подъем. читать дальше
.06 февраля 2019 года 19:40
Москва. 6 февраля. Доллар США слегка подрастает, евро немного снижается на "Московской бирже" в среду вечером; рубль отыграл дневные потери по отношению к бивалютной корзине благодаря развернувшимся вверх нефтяным ценам. читать дальше
.06 февраля 2019 года 19:15
Москва. 6 февраля. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в среду незначительные на фоне отсутствия новых сильных драйверов для игры в ту или иную сторону. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не демонстрируют ярко выраженной тенденции, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.06 февраля 2019 года 18:56
"В среду российский фондовый рынок понес незначительные потери на негативном внешнем фоне, - комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - Так, продажам способствовала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь ушел ниже 62 долларов за... читать дальше
.06 февраля 2019 года 18:19
"Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов среды изменялись разнонаправленно ввиду отсутствия позитивных внешних сигналов. К 18:20 мск индекс Мосбиржи вырос менее чем на 0,1% до 2548,26 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 0,32%, до 1219,59 пункта. Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов отступили от... читать дальше
.06 февраля 2019 года 17:01
"Незначительное ослабление рублевой валюты до уровней 65,8 в среду, на наш взгляд, отчасти обусловлено слабой динамикой нефтяного рынка, - полагает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - По нашим оценкам, снижение нефтяных котировок в среду сформировано в рамках фиксации прибыли... читать дальше
.06 февраля 2019 года 15:39
В среду после 12:00 рубль наряду с большинством валют на развивающихся рынках торговался в отрицательной зоне к доллару, хотя потери отечественной валюты были минимальны, констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Одновременно рубль... читать дальше
.06 февраля 2019 года 15:31
Москва. 6 февраля. Доллар США и евро слегка подрастают на "Московской бирже" в среду днем; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне падающей второй день подряд нефти. читать дальше
.06 февраля 2019 года 15:05
"В среду нефтяные котировки падают в пределах 1%, опустившись под уровень $62 за баррель по эталонному сорту Brent. Цена фьючерсного контракта негативно реагирует на данные от Американского института нефти, согласно которым запасы нефти в США увеличились третью неделю подряд, продемонстрировав... читать дальше
.06 февраля 2019 года 14:24
По мнению аналитика социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаила Мащенко, фунт ведет себя волатильно. В последние дни валюта активно снижалась под воздействием возросшего спроса на доллар и слабой британской статистики, которая указывает на замедление темпов экономического роса... читать дальше
.06 февраля 2019 года 13:55
Рынок облигаций в настоящее время получает сильную поддержку благодаря высоким темпам экономического роста, достаточным для того, чтобы поддерживать риски дефолтов на низком уровне и позволять центральным банкам не ужесточать кредитно-денежную политику, отмечает руководитель отдела исследований... читать дальше
.06 февраля 2019 года 13:25
Начало года традиционно является сезонным пиком для рынка платины, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Объем поставок сокращается из-за технических работ на предприятиях ЮАР, которые обеспечивают более 70% мировой добычи металла. Тем не менее, рост котировок... читать дальше
.06 февраля 2019 года 12:00
"Российская валюта в начале торговой сессии сохраняет "буддистское спокойствие", показывая лишь незначительный рост к бивалютной корзине. Однако вслед за динамикой глобального рынка на парах EUR/RUB и USD/RUB развиваются собственные тренды. Так, USD/RUB растет с утра на 5 копеек после укрепления... читать дальше
.06 февраля 2019 года 11:45
Москва. 6 февраля. Рынок акций РФ утром в среду корректируется вниз вслед за нефтью из-за фиксации прибыли игроками, индекс МосБиржи обновил максимум выше 2550 пунктов, после чего откатился за 2540 пунктов во главе с бумагами "Роснефти" и "РусАла", еще накануне выступавшими локомотивами подъема. читать дальше
.06 февраля 2019 года 11:41
"Рубль сдержанно снижается в ходе утренних торгов в паре с долларом США и стабилен в паре с евро. Укрепление американской валюты на Forex оказывает давление на весь блок валют развивающихся рынков, которые сегодня теряют в паре с долларом 0,1-0,5%. В то же время сохранение нефтяных цен на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.