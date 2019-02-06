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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Пара USD/RUB корректируется, оставаясь в рамках нисходящего канала - БКС
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06 февраля 2019 года 10:47

Пара USD/RUB корректируется, оставаясь в рамках нисходящего канала - БКС

"В эту пятницу пройдет заседание ЦБР. Вероятность изменения ставки сейчас довольно мала. Текущая ситуация укладывается в прогноз Банка России, данный в ходе декабрьской пресс-конференции, и даже выглядит более оптимистично. Ожидание решения регулятора может быть одним из поводов снижения активности торгов и волатильности рубля (наряду с длинными праздниками в Китае). Пара USD/RUB плавно корректируется вверх, оставаясь в рамках нисходящего канала. Его верхняя граница проходит в районе сильного горизонтального уровня 66. Индекс доллара во вторник продолжил рост и вернулся выше круглой отметки 96. "Американец" продемонстрировал рост ко всем ключевым валютам, продолжая отыгрывать позитивные данные прошлой пятницы. Однако сегодня фокус должен сместиться на свежую статистику. В Штатах в среду будет опубликован широкий блок экономических данных, в частности по росту ВВП, числу розничных продаж, разрешениям на строительство. После выхода данных волатильность на рынках подрастет, это может вывести рубль из "спячки". Индекс RGBI вчера вернулся к локальным максимумам на фоне возвращения на мировые рынки позитивных настроений после нескольких дней консолидации. Потоки капитала пришли и на фондовый рынок, оказав поддержку российской валюте. План Минфина перестать обнародовать параметры аукционов заранее не вызвал на рынке какой-либо реакции", - комментирует ситуацию аналитик "БКС Брокер" Сергей Гайворонский.

Опубликовано: /БКС/
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