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Главная / Мнения аналитиков / Пара USD/RUB корректируется, оставаясь в рамках нисходящего канала - БКС
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06 февраля 2019 года 10:47
Пара USD/RUB корректируется, оставаясь в рамках нисходящего канала - БКС
"В эту пятницу пройдет заседание ЦБР. Вероятность изменения ставки сейчас довольно мала. Текущая ситуация укладывается в прогноз Банка России, данный в ходе декабрьской пресс-конференции, и даже выглядит более оптимистично. Ожидание решения регулятора может быть одним из поводов снижения активности торгов и волатильности рубля (наряду с длинными праздниками в Китае). Пара USD/RUB плавно корректируется вверх, оставаясь в рамках нисходящего канала. Его верхняя граница проходит в районе сильного горизонтального уровня 66. Индекс доллара во вторник продолжил рост и вернулся выше круглой отметки 96. "Американец" продемонстрировал рост ко всем ключевым валютам, продолжая отыгрывать позитивные данные прошлой пятницы. Однако сегодня фокус должен сместиться на свежую статистику. В Штатах в среду будет опубликован широкий блок экономических данных, в частности по росту ВВП, числу розничных продаж, разрешениям на строительство. После выхода данных волатильность на рынках подрастет, это может вывести рубль из "спячки". Индекс RGBI вчера вернулся к локальным максимумам на фоне возвращения на мировые рынки позитивных настроений после нескольких дней консолидации. Потоки капитала пришли и на фондовый рынок, оказав поддержку российской валюте. План Минфина перестать обнародовать параметры аукционов заранее не вызвал на рынке какой-либо реакции", - комментирует ситуацию аналитик "БКС Брокер" Сергей Гайворонский.
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06 февраля 2019 года 19:47
Рынок акций РФ в среду прервал серию безостановочного роста после обновления максимума индекса МосБиржи
Москва. 6 февраля. Рынок акций РФ в среду просел в рамках коррекции из-за фиксации прибыли игроками на фоне подешевевшей нефти и отката мировых фондовых площадок, индекс МосБиржи утром обновил исторический максимум выше 2550 пунктов на фоне ослабления рубля, после чего также просел, прервав 6-дневный подъем. читать дальше
.06 февраля 2019 года 19:40
Москва. 6 февраля. Доллар США слегка подрастает, евро немного снижается на "Московской бирже" в среду вечером; рубль отыграл дневные потери по отношению к бивалютной корзине благодаря развернувшимся вверх нефтяным ценам. читать дальше
.06 февраля 2019 года 19:15
Москва. 6 февраля. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в среду незначительные на фоне отсутствия новых сильных драйверов для игры в ту или иную сторону. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не демонстрируют ярко выраженной тенденции, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.06 февраля 2019 года 18:56
"В среду российский фондовый рынок понес незначительные потери на негативном внешнем фоне, - комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - Так, продажам способствовала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь ушел ниже 62 долларов за... читать дальше
.06 февраля 2019 года 18:19
"Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов среды изменялись разнонаправленно ввиду отсутствия позитивных внешних сигналов. К 18:20 мск индекс Мосбиржи вырос менее чем на 0,1% до 2548,26 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 0,32%, до 1219,59 пункта. Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов отступили от... читать дальше
.06 февраля 2019 года 17:01
"Незначительное ослабление рублевой валюты до уровней 65,8 в среду, на наш взгляд, отчасти обусловлено слабой динамикой нефтяного рынка, - полагает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - По нашим оценкам, снижение нефтяных котировок в среду сформировано в рамках фиксации прибыли... читать дальше
.06 февраля 2019 года 15:39
В среду после 12:00 рубль наряду с большинством валют на развивающихся рынках торговался в отрицательной зоне к доллару, хотя потери отечественной валюты были минимальны, констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Одновременно рубль... читать дальше
.06 февраля 2019 года 15:31
Москва. 6 февраля. Доллар США и евро слегка подрастают на "Московской бирже" в среду днем; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне падающей второй день подряд нефти. читать дальше
.06 февраля 2019 года 15:05
"В среду нефтяные котировки падают в пределах 1%, опустившись под уровень $62 за баррель по эталонному сорту Brent. Цена фьючерсного контракта негативно реагирует на данные от Американского института нефти, согласно которым запасы нефти в США увеличились третью неделю подряд, продемонстрировав... читать дальше
.06 февраля 2019 года 14:24
По мнению аналитика социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаила Мащенко, фунт ведет себя волатильно. В последние дни валюта активно снижалась под воздействием возросшего спроса на доллар и слабой британской статистики, которая указывает на замедление темпов экономического роса... читать дальше
.06 февраля 2019 года 13:55
Рынок облигаций в настоящее время получает сильную поддержку благодаря высоким темпам экономического роста, достаточным для того, чтобы поддерживать риски дефолтов на низком уровне и позволять центральным банкам не ужесточать кредитно-денежную политику, отмечает руководитель отдела исследований... читать дальше
.06 февраля 2019 года 13:25
Начало года традиционно является сезонным пиком для рынка платины, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Объем поставок сокращается из-за технических работ на предприятиях ЮАР, которые обеспечивают более 70% мировой добычи металла. Тем не менее, рост котировок... читать дальше
.06 февраля 2019 года 12:00
"Российская валюта в начале торговой сессии сохраняет "буддистское спокойствие", показывая лишь незначительный рост к бивалютной корзине. Однако вслед за динамикой глобального рынка на парах EUR/RUB и USD/RUB развиваются собственные тренды. Так, USD/RUB растет с утра на 5 копеек после укрепления... читать дальше
.06 февраля 2019 года 11:45
Москва. 6 февраля. Рынок акций РФ утром в среду корректируется вниз вслед за нефтью из-за фиксации прибыли игроками, индекс МосБиржи обновил максимум выше 2550 пунктов, после чего откатился за 2540 пунктов во главе с бумагами "Роснефти" и "РусАла", еще накануне выступавшими локомотивами подъема. читать дальше
.06 февраля 2019 года 11:41
"Рубль сдержанно снижается в ходе утренних торгов в паре с долларом США и стабилен в паре с евро. Укрепление американской валюты на Forex оказывает давление на весь блок валют развивающихся рынков, которые сегодня теряют в паре с долларом 0,1-0,5%. В то же время сохранение нефтяных цен на... читать дальше
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