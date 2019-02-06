Утренние прогнозы: рост с оговоркой на перекупленность

По мнению аналитиков, торги среды на рынке акций РФ могут начаться на положительной территории, однако устойчивость роста вызывает сомнения.

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "С позиций технического анализа, закрепление выше уровня 1200 пунктов по индексу РТС подразумевает возможность среднесрочного роста. Вместе с тем внешний фон к открытию торгов можно назвать нейтральным. Обращение президента США к нации, состоявшееся сегодня рано утром по московскому времени, не позволило рассчитывать на сближение позиций республиканцев с демократами, что сохраняет риски новой частичной приостановки работы правительства. Торговые переговоры между США и КНР на высшем уровне, как ожидается, возобновятся лишь на следующей неделе. Пока же внимание западных трейдеров, по всей вероятности, будет сосредоточено на потоке корпоративной отчетности".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием отечественного фондового рынка в среду складывается, на наш взгляд, умеренно позитивная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, цены на нефть стабилизировались в ожидании данных о запасах нефти в США. Среди негативных факторов хотелось бы отметить снижение объема торгов на "Московской бирже", что может говорить об окончании периода активных покупок и скорой смене тренда".

"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Настроения на глобальных рынках пока остаются умеренно позитивными, в то же время конкретных драйверов для продолжения роста в ближайшее время может не хватать, соответственно, на горизонте ближайших дней видим шансы на локальную коррекцию рисковых активов. Российский фондовый рынок завершил вчерашний день уверенным ростом, прибавив 0,9% по индексу МосБиржи. Индекс вплотную приблизился к отметке в 2550 пунктов, и сегодня ожидаем консолидации рынка вблизи этой отметки. Среднесрочный потенциал для роста рынка еще сохраняется, в то же время локально допускаем умеренное коррекционное движение в ключевых "фишках".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов слабо позитивный. Нефть уже не падает, но сырьевые валюты слабеют. Работающие азиатские рынки всё же демонстрируют позитивную динамику. В России торги могут начаться с обновления исторического максимума по индексу МосБиржи, но устойчивость данной тенденции пока вызывает сомнение. График МосБиржи всё же говорит о краткосрочной перекупленности".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением около 0,2%, вблизи отметки 2550 пунктов. В качестве значимых поддержек выступят уровни 2540, 2530 пунктов. Ближайшими сопротивлениями станут отметки 2560, 2570 пунктов. После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние "бокового" движения. Скорее всего, ближайшей точкой притяжения для него станет "круглый" уровень 2550 пунктов".