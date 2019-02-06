Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 6 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник пятую сессию подряд, в том числе благодаря хорошей финансовой отчетности американских компаний, и достигли максимума за два месяца. Трейдеры сохраняли оптимизм в ожидании выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе.

Уже после закрытия торгов во вторник президент США Д.Трамп выступил с традиционным ежегодным обращением к Конгрессу. Ожидания бизнеса в отношении дополнительных стимулов не оправдались, однако инвесторы вздохнули с облегчением, поскольку президент не использовал это выступление для введения чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Кроме того, Д.Трамп заявил о необходимости заключить новое торговое соглашение с Китаем.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют умеренный рост в ходе торгов в среду после подъема американских рынков акций накануне на ралли высокотехнологичных компаний. Японский индекс Nikkei вырос на 0,16%. Индонезийский индикатор Jakarta Composite вырос на 0,95%, индийский BSE Sensex - на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,34%. Биржи Гонконга, материкового Китая и Южной Кореи, а также Сингапура и Малайзии в среду закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, причем торги в Шанхае и Шэньчжэне возобновятся лишь на следующей неделе.

Позитивным фактором в среду стали слухи о том, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин на следующей неделе могут отправиться в Пекин, чтобы принять участие в новом раунде торговых переговоров. Также инвесторы отреагировали на заявления главы центробанка Австралии Филипа Лоу о том, что в настоящее время вероятности повышения и понижения базовой процентной ставки в стране примерно равны.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок относительно стабильны в ходе азиатских торгов в среду после значительного снижения накануне, инвесторы оценивают статданные из США и сигналы роста запаса топлива в Штатах по итогам прошлой недели. Накануне из сообщения Американского института нефти (API) стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,51 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в среду, и опрошенные Bloomberg эксперты полагают, что они укажут на менее существенный подъем запасов - на 1,42 млн баррелей.

На этом фоне мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подешевели всего на 0,03% - до $61,96 за баррель. На торгах во вторник их цена снизилась на 0,85% и составила на закрытие $61,98 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже не изменилась к этому времени, составив $53,66 за баррель (на предыдущих торгах WTI подешевела на 1,65%).

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций выросла во вторник почти в 3,4 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась немного выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 17,3 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,23 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 февраля вырос всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,39 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 580,79 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром капитал БО-03" (+0,65%), "Газпром капитал БО-04" (+0,53%) и "Ростелеком-001P-04R" (+0,43%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть-001P-05" (-1%), "Роснефть БО-09" (-0,4%) и "Сбербанк-001-04R" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) полностью разместило 3-летние облигации серии 003Р-01 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 25 января. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,7% годовых. Бонды размещались в рамках программы биржевых облигаций ПАО "Магнит" серии 003Р объемом до 50 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 5 лет, сама программа бессрочная. Это уже третья программа облигаций "Магнита". Первая была зарегистрирована в октябре 2015 года, вторая - в июле 2016 года. Все программы бессрочные, объемом до 50 млрд рублей и сроком обращения бондов 5 лет. В рамках первой программы размещено 4 выпуска бондов объемом по 10 млрд рублей каждый. Размещений облигаций в рамках второй программы не производилось.

"Фольксваген банк Рус" установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,9% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны полугодовые. В процессе маркетинга объем размещения был увеличен с "не менее" 5 млрд рублей до 10 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 5 февраля. Техническое размещение займа запланировано на 13 февраля. Последний раз банк выходил на первичный долговой рынок в середине августа 2018 года. Он разместил трехлетние облигации на 5 млрд рублей. Размещение прошло с переподпиской. Спрос составил 6,2 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,6% годовых.

АО "АПРИ "Флай плэнинг" (Челябинск) установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-П01 объемом 200 млн рублей в размере 16% годовых. Ставки 2-36-го купонов равны ставке 1-го купона. Размещение 3-летних бондов запланировано на 12 февраля, оно пройдет по открытой подписке. Купоны будут начисляться ежемесячно, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001P объемом до 5 млрд рублей. В рамках десятилетней программы облигации смогут размещаться сроком до трех лет.

Тойота банк 12 февраля проведет сбор заявок инвесторов на трехлетние бонды серии БО-001P-02 объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - премия к трехлетним ОФЗ в размере 110-135 базисных пунктов. Техническое размещение запланировано на 19 февраля. Последний раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в ноябре 2017 года. Банк разместил трехлетний выпуск облигаций объемом 5 млрд рублей по ставке 8,05% годовых.

"ДОМ.РФ" выкупил в рамках оферты 35 тыс. облигаций серии А31 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 7 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая, таким образом, эмитент выкупил 0,5% выпуска на 35 млн рублей. Компания разместила облигации серии А31 на 7 млрд рублей в январе 2015 года. Ставка текущего купона - 7,8% годовых. Дата погашения займа - 1 февраля 2034 года. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Бонды обеспечены государственной гарантией РФ.