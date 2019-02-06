Фьючерсы на Brent остаются в рамках прежней консолидации, демонстрируя в целом умеренный позитив - БКС

"Во вторник цены на нефтяном рынке продолжили постепенное снижение. Спред между Brent и WTI расширился еще больше и на сегодняшнее утро составил $8,3 за баррель в пользу Brent (еще в пятницу он был на уровне $7,2 за баррель). Фьючерсы на Brent остаются в рамках прежней консолидации, демонстрируя в целом умеренный позитив. На дневном графике хорошо просматривается фигура "перевернутая голова и плечи", а в рамках консолидации локальные минимумы и максимумы подрастают. При пробое сопротивления на отметке $63 импульс роста может достичь $65 и продолжить дальнейший рост до $68,5-69 за баррель", - считает аналитик "БКС Брокер" Игорь Галактионов.