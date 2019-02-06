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Главная / Мнения аналитиков / Пара доллар-рубль будет находится в узком диапазоне 65,3-65,9 - Алор Брокер
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06 февраля 2019 года 10:11
Пара доллар-рубль будет находится в узком диапазоне 65,3-65,9 - Алор Брокер
"Не ждем сильных движений на валютном рынка. Пара доллар-рубль будет находится в узком диапазоне 65,3-65,9. Какое-то оживление в торгах может наступить по итогам сегодняшнего аукциона Минфина по размещению ОФЗ, а также в пятницу, когда ЦБ расскажет о своих действиях в области денежно-кредитной политики на ближайшее время", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.
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06 февраля 2019 года 10:25
Фьючерсы на Brent остаются в рамках прежней консолидации, демонстрируя в целом умеренный позитив - БКС
"Во вторник цены на нефтяном рынке продолжили постепенное снижение. Спред между Brent и WTI расширился еще больше и на сегодняшнее утро составил $8,3 за баррель в пользу Brent (еще в пятницу он был на уровне $7,2 за баррель). Фьючерсы на Brent остаются в рамках прежней консолидации, демонстрируя в... читать дальше
.06 февраля 2019 года 10:00
"Рубль преимущественно укреплялся в течение вторника, но делал это неохотно, поскольку доллар всё же усиливал свои позиции на глобальном рынке. Поводы для оптимизма в российской валюте были. Минфин объявил, что на покупку валюты в рамках бюджетного правила с 7 февраля по 6 марта будет направлено... читать дальше
.06 февраля 2019 года 09:51
"После закрытия фондовой сессии "Московской биржи" американские индексы практически не изменились. Сегодня с утра фьючерсы на них символически снижаются на 0,1%, на уровне вчерашнего закрытия находится и нефть. Все этого говорит о том, что отечественный рынок акций откроется нейтрально и, скорее... читать дальше
.06 февраля 2019 года 09:42
"Внешний фон перед стартом торгов слабо позитивный. Нефть уже не падает, но сырьевые валюты слабеют. Работающие азиатские рынки всё же демонстрируют позитивную динамику. В России торги могут начаться с обновления исторического максимума по индексу МосБиржи, но устойчивость данной тенденции пока... читать дальше
.06 февраля 2019 года 09:39
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют умеренный рост в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок незначительно повышаются в ходе азиатских торгов в среду. читать дальше
.06 февраля 2019 года 09:31
После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние "бокового" движения - ИК "Алго Капитал"
"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением около 0,2%, вблизи отметки 2550 пунктов. В качестве значимых поддержек выступят уровни 2540, 2530 пунктов. Ближайшими сопротивлениями станут отметки 2560, 2570 пунктов. После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в... читать дальше
.06 февраля 2019 года 09:21
Среднесрочный потенциал для роста акций сохраняется, но локально допускаем умеренное коррекционное движение - Промсвязьбанк
"Настроения на глобальных рынках пока остаются умеренно позитивными, в то же время конкретных драйверов для продолжения роста в ближайшее время может не хватать, соответственно, на горизонте ближайших дней видим шансы на локальную коррекцию рисковых активов. Российский фондовый рынок завершил... читать дальше
.06 февраля 2019 года 09:11
"Ситуация на внешних площадках перед открытием отечественного фондового рынка в среду складывается, на наш взгляд, умеренно позитивная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, цены на нефть стабилизировались в ожидании данных о запасах нефти в США. Среди... читать дальше
.06 февраля 2019 года 09:01
Закрепление выше уровня 1200 пунктов по индексу РТС подразумевает возможность среднесрочного роста - ИФ "Олма"
"С позиций технического анализа, закрепление выше уровня 1200 пунктов по индексу РТС подразумевает возможность среднесрочного роста. Вместе с тем внешний фон к открытию торгов можно назвать нейтральным. Обращение президента США к нации, состоявшееся сегодня рано утром по московскому времени, не... читать дальше
.05 февраля 2019 года 19:42
Москва. 5 февраля. Доллар США и евро немного снижаются на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. читать дальше
.05 февраля 2019 года 19:40
Москва. 5 февраля. Рынок акций РФ во вторник завершил торги на новых максимумах индекса МосБиржи на фоне позитивной динамики внешних площадок и сохраняющегося западного спроса на российские активы, лидерами роста выступили бумаги "РусАла" и "Роснефти" (их подогрели годовой финотчет по МСФО и повышение рейтинга агентством S&P Global Ratings), а также обновившие свои максимумы акции "ЛУКОЙЛа". читать дальше
.05 февраля 2019 года 19:18
"Во вторник на российском фондовом рынке вновь преобладали покупки, чему способствовала динамика западных площадок, - констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,5%, а в США после первого часа торгов Dow Jones и... читать дальше
.05 февраля 2019 года 19:10
Москва. 5 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник слегка подрастают на фоне сохраняющегося спроса глобальных инвесторов на активы emerging markets (EM). Вместе с тем активность покупателей сдерживается нестабильной динамикой американских казначейских обязательств (US Treasuries), наблюдаемой в последние несколько дней, хотя 5 февраля они подрастают в цене, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.05 февраля 2019 года 18:46
К окончанию периода усреднения обязательных резервов в ЦБ у банков сформировался избыток рублевой ликвидности - ИК "Велес Капитал"
"К сегодняшнему окончанию периода усреднения обязательных резервов в ЦБ у банков сформировался избыток рублевой ликвидности, который они активно размещают на депозитах у регулятора все последние дни, - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. -... читать дальше
.05 февраля 2019 года 18:06
"Индекс Мосбиржи сегодня в очередной раз переписал исторический максимум и вошел в зону сопротивления 2540-2560 пунктов, - указывает аналитик "Алор Брокер" Евгений Кирюхин. - Во многом рост был спровоцирован более чем на 3,5-процентным рывком "Роснефти". Компания выпустила очень хороший отчет за... читать дальше
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