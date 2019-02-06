Американские фондовые индексы достигли максимума за два месяца

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют умеренный рост в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок незначительно повышаются в ходе азиатских торгов в среду.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник пятую сессию подряд, в том числе благодаря хорошей финансовой отчетности американских компаний, и достигли максимума за два месяца, пишет MarketWatch.

Трейдеры сохраняли оптимизм в ожидании выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в январе опустился до минимума с июля - 56,7 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Декабрьское значение показателя было пересмотрено с 57,6 до 58 пунктов. Аналитики, опрошенные Dow Jones, в среднем прогнозировали снижение до 57 пунктов с ранее объявленного декабрьского уровня.

Уже после закрытия торгов во вторник президент США Дональд Трамп выступил с традиционным ежегодным обращением к Конгрессу. Ожидания бизнеса в отношении дополнительных стимулов не оправдались, однако инвесторы вздохнули с облегчением, поскольку президент не использовал это выступление для введения чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Кроме того, Д.Трамп заявил о необходимости заключить новое торговое соглашение с Китаем.

Курс ценных бумаг Alphabet, материнской компании Google, поднялся на 1,2% на торгах в Нью-Йорке, отыграв утреннее падение благодаря тому, что ее выручка в IV квартале была выше ожиданий. Поначалу акции Alphabet дешевели, поскольку аналитики были обеспокоены ухудшением рентабельности Alphabet из-за высоких затрат на расширение облачного бизнеса и YouTube.

Акции Estee Lauder подорожали на 11,6%. Компания улучшила прогноз годовой прибыли благодаря буму продаж в Азии.

Цена бумаг производителя одежды Ralph Lauren подскочила на 8,4% после того, как компания в IV квартале вернулась к прибыли после убытка годом ранее. Сопоставимые продажи Ralph Lauren в октябре-декабре выросли на 4% при ожидавшемся аналитиками подъеме на 2%.

Котировки акций Viacom поднялись на 3% благодаря сильным квартальным результатам.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов 5 февраля вырос на 172,15 пункта (0,68%), до 25411,52 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 12,83 пункта (0,47%) - до 2737,70 пункта.

Значение Nasdaq Composite к концу сессии повысилось на 54,55 пункта (0,74%), до 7402,08 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют умеренный рост в ходе торгов в среду после подъема американских рынков акций накануне на ралли высокотехнологичных компаний.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:39 мск увеличились соответственно на 0,2% и 0,1%.

Индонезийский индикатор Jakarta Composite вырос на 0,95%, индийский BSE Sensex - на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,34%.

Биржи Гонконга, материкового Китая и Южной Кореи, а также Сингапура и Малайзии в среду закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, причем торги в Шанхае и Шэньчжэне возобновятся лишь на следующей неделе.

Позитивным фактором в среду стали слухи о том, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин на следующей неделе могут отправиться в Пекин, чтобы принять участие в новом раунде торговых переговоров.

Тем временем выступление президента США Дональда Трампа в Конгрессе не оказало особого влияния на рынки. Президент, в частности, вновь заявил о необходимости заключить новое торговое соглашение с Китаем и призвал решить вопрос о границе с Мексикой.

"Выступление Трампа в целом прошло в рамках того, что от него ожидали, - полагает аналитик Matsui Securities Томоичиро Кубота. - Оно прошло без агрессивных комментариев в адрес экономики".

Также инвесторы отреагировали на заявления главы Центробанка Австралии Филипа Лоу о том, что в настоящее время вероятности повышения и понижения базовой процентной ставки в стране примерно равны.

Кроме того, участники рынка оценивали статданные из Индонезии.

Как сообщалось, объем ВВП Индонезии в четвертом квартале 2018 года вырос на 5,18% в годовом выражении и снизился на 1,69% к третьему кварталу. Эксперты ожидали роста первого показателя на 5,1% и снижения второго на 1,75%.

В 2018 году в целом индонезийская экономика увеличилась на 5,17% вместо ожидавшегося роста на 5,15%. В 2017 году подъем составлял 5,07%.

Рыночная капитализация Yamaha Corp. взлетела на 12%, Panasonic - на 2,9%.

Между тем котировки акций японского производителя электроники Sony снизились на 3,7%, производителя видеоигр и консолей Nintendo - на 5,4%, интегратора NTT Data - на 9,7%.

Стоимость акций японских банков Sumitomo Mitsui и Mizuho увеличилась на 0,7%.

Цена бумаг Samsung выросла на 0,4%, другого корейского производителя микрочипов SK Hynix - на 2,7%.

Акции австралийских банков, подскочившие во вторник, в среду дешевеют. Капитализация ANZ Banking снизилась на 1,7%, Commonwealth Bank of Australia и National Australia Bank - на 1,4%, Westpac Banking Corp. - на 1,2%.

Цены на нефть эталонных марок незначительно повышаются в ходе азиатских торгов в среду после значительного снижения накануне, инвесторы оценивают статданные из США и сигналы роста запаса топлива в Штатах по итогам прошлой недели.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск подорожали на $0,02 (0,03%) - до $62 за баррель. На торгах во вторник их цена снизилась на $0,53 (0,85%) и составляла на закрытие $61,98 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,04 (0,07%) - до $53,70 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $0,9 (1,65%), до $53,66 за баррель.

Как стало известно накануне, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в январе опустился до 56,7 пункта с пересмотренных 58 пунктов месяцем ранее. Аналитики, опрошенные Dow Jones, в среднем прогнозировали снижение до 57 пунктов с ранее объявленного декабрьского уровня в 57,6 пункта.

Январское значение показателя является самым низким с июля прошлого года, и такое падение вызывает опасения, что рост экономики США замедляется, что негативно скажется на спросе на нефть.

Тем временем накануне из сообщения Американского института нефти (API) стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,51 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в среду, и опрошенные Bloomberg эксперты полагают, что они укажут на менее существенный подъем запасов - на 1,42 млн баррелей.

"Нефтяной рынок занял выжидательную позицию перед публикацией отчета Минэнерго, - говорит старший экономист Japan Oil, Gas and Metals National Corp. Такаюки Ногами. - Однако если США и Китай не договорятся о прекращении торговой войны, растущие опасения по поводу спроса могут ограничить подъем цен на нефть по мере того, как статданные вроде индекса ISM продолжат ухудшаться".