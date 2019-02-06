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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние "бокового" движения - ИК "Алго Капитал"
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06 февраля 2019 года 09:31
После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние "бокового" движения - ИК "Алго Капитал"
"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением около 0,2%, вблизи отметки 2550 пунктов. В качестве значимых поддержек выступят уровни 2540, 2530 пунктов. Ближайшими сопротивлениями станут отметки 2560, 2570 пунктов. После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние "бокового" движения. Скорее всего, ближайшей точкой притяжения для него станет "круглый" уровень 2550 пунктов", - предполагает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.
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06 февраля 2019 года 10:25
Фьючерсы на Brent остаются в рамках прежней консолидации, демонстрируя в целом умеренный позитив - БКС
"Во вторник цены на нефтяном рынке продолжили постепенное снижение. Спред между Brent и WTI расширился еще больше и на сегодняшнее утро составил $8,3 за баррель в пользу Brent (еще в пятницу он был на уровне $7,2 за баррель). Фьючерсы на Brent остаются в рамках прежней консолидации, демонстрируя в... читать дальше
.06 февраля 2019 года 10:11
"Не ждем сильных движений на валютном рынка. Пара доллар-рубль будет находится в узком диапазоне 65,3-65,9. Какое-то оживление в торгах может наступить по итогам сегодняшнего аукциона Минфина по размещению ОФЗ, а также в пятницу, когда ЦБ расскажет о своих действиях в области денежно-кредитной... читать дальше
.06 февраля 2019 года 10:00
"Рубль преимущественно укреплялся в течение вторника, но делал это неохотно, поскольку доллар всё же усиливал свои позиции на глобальном рынке. Поводы для оптимизма в российской валюте были. Минфин объявил, что на покупку валюты в рамках бюджетного правила с 7 февраля по 6 марта будет направлено... читать дальше
.06 февраля 2019 года 09:51
"После закрытия фондовой сессии "Московской биржи" американские индексы практически не изменились. Сегодня с утра фьючерсы на них символически снижаются на 0,1%, на уровне вчерашнего закрытия находится и нефть. Все этого говорит о том, что отечественный рынок акций откроется нейтрально и, скорее... читать дальше
.06 февраля 2019 года 09:42
"Внешний фон перед стартом торгов слабо позитивный. Нефть уже не падает, но сырьевые валюты слабеют. Работающие азиатские рынки всё же демонстрируют позитивную динамику. В России торги могут начаться с обновления исторического максимума по индексу МосБиржи, но устойчивость данной тенденции пока... читать дальше
.06 февраля 2019 года 09:39
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют умеренный рост в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок незначительно повышаются в ходе азиатских торгов в среду. читать дальше
.06 февраля 2019 года 09:21
Среднесрочный потенциал для роста акций сохраняется, но локально допускаем умеренное коррекционное движение - Промсвязьбанк
"Настроения на глобальных рынках пока остаются умеренно позитивными, в то же время конкретных драйверов для продолжения роста в ближайшее время может не хватать, соответственно, на горизонте ближайших дней видим шансы на локальную коррекцию рисковых активов. Российский фондовый рынок завершил... читать дальше
.06 февраля 2019 года 09:11
"Ситуация на внешних площадках перед открытием отечественного фондового рынка в среду складывается, на наш взгляд, умеренно позитивная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, цены на нефть стабилизировались в ожидании данных о запасах нефти в США. Среди... читать дальше
.06 февраля 2019 года 09:01
Закрепление выше уровня 1200 пунктов по индексу РТС подразумевает возможность среднесрочного роста - ИФ "Олма"
"С позиций технического анализа, закрепление выше уровня 1200 пунктов по индексу РТС подразумевает возможность среднесрочного роста. Вместе с тем внешний фон к открытию торгов можно назвать нейтральным. Обращение президента США к нации, состоявшееся сегодня рано утром по московскому времени, не... читать дальше
.05 февраля 2019 года 19:42
Москва. 5 февраля. Доллар США и евро немного снижаются на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. читать дальше
.05 февраля 2019 года 19:40
Москва. 5 февраля. Рынок акций РФ во вторник завершил торги на новых максимумах индекса МосБиржи на фоне позитивной динамики внешних площадок и сохраняющегося западного спроса на российские активы, лидерами роста выступили бумаги "РусАла" и "Роснефти" (их подогрели годовой финотчет по МСФО и повышение рейтинга агентством S&P Global Ratings), а также обновившие свои максимумы акции "ЛУКОЙЛа". читать дальше
.05 февраля 2019 года 19:18
"Во вторник на российском фондовом рынке вновь преобладали покупки, чему способствовала динамика западных площадок, - констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,5%, а в США после первого часа торгов Dow Jones и... читать дальше
.05 февраля 2019 года 19:10
Москва. 5 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник слегка подрастают на фоне сохраняющегося спроса глобальных инвесторов на активы emerging markets (EM). Вместе с тем активность покупателей сдерживается нестабильной динамикой американских казначейских обязательств (US Treasuries), наблюдаемой в последние несколько дней, хотя 5 февраля они подрастают в цене, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.05 февраля 2019 года 18:46
К окончанию периода усреднения обязательных резервов в ЦБ у банков сформировался избыток рублевой ликвидности - ИК "Велес Капитал"
"К сегодняшнему окончанию периода усреднения обязательных резервов в ЦБ у банков сформировался избыток рублевой ликвидности, который они активно размещают на депозитах у регулятора все последние дни, - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. -... читать дальше
.05 февраля 2019 года 18:06
"Индекс Мосбиржи сегодня в очередной раз переписал исторический максимум и вошел в зону сопротивления 2540-2560 пунктов, - указывает аналитик "Алор Брокер" Евгений Кирюхин. - Во многом рост был спровоцирован более чем на 3,5-процентным рывком "Роснефти". Компания выпустила очень хороший отчет за... читать дальше
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