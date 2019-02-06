Внешний фон умеренно позитивен для рынка акций РФ - Инвестиционная палата

"Ситуация на внешних площадках перед открытием отечественного фондового рынка в среду складывается, на наш взгляд, умеренно позитивная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, цены на нефть стабилизировались в ожидании данных о запасах нефти в США. Среди негативных факторов хотелось бы отметить снижение объема торгов на "Московской бирже", что может говорить об окончании периода активных покупок и скорой смене тренда. Сегодня Минфин России запланировал аукцион по размещению ОФЗ на сумму 35 млрд рублей", - отмечает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.