Закрепление выше уровня 1200 пунктов по индексу РТС подразумевает возможность среднесрочного роста - ИФ "Олма"

"С позиций технического анализа, закрепление выше уровня 1200 пунктов по индексу РТС подразумевает возможность среднесрочного роста. Вместе с тем внешний фон к открытию торгов можно назвать нейтральным. Обращение президента США к нации, состоявшееся сегодня рано утром по московскому времени, не позволило рассчитывать на сближение позиций республиканцев с демократами, что сохраняет риски новой частичной приостановки работы правительства. Торговые переговоры между США и КНР на высшем уровне, как ожидается, возобновятся лишь на следующей неделе. Пока же внимание западных трейдеров, по всей вероятности, будет сосредоточено на потоке корпоративной отчетности, из которой сегодня до открытия торгов в США ожидается отчетность десяти компаний из индекса S&P 500, включая General Motors (16:30 мск). На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации вблизи отметки 65,5 по паре доллар-рубль", - считает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.