Рынок акций РФ завершил день на новых максимумах индекса МосБиржи, лидировали РусАл и Роснефть

Москва. 5 февраля. Рынок акций РФ во вторник завершил торги на новых максимумах индекса МосБиржи на фоне позитивной динамики внешних площадок и сохраняющегося западного спроса на российские активы, лидерами роста выступили бумаги "РусАла" и "Роснефти" (их подогрели годовой финотчет по МСФО и повышение рейтинга агентством S&P Global Ratings), а также обновившие свои максимумы акции "ЛУКОЙЛа".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2547,27 пункта (+0,9%) - новый максимум на закрытие торгов (максимум дня и новый исторический пик - 2549,62 пункта), индекс РТС вырос до 1223,48 пункта (+1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) повысились в пределах 4,3%.

Доллар стоил 65,59 рубля (-0,01 рубля).

Подорожали акции "Роснефти" (+4,3%, до 428,5 рубля), "РусАла" (+4,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,1% и +1% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%) и обновили свои максимумы акции "ЛУКОЙЛа" (+1,6%, до 5435 руб.).

Во вторник утром "Роснефть" опубликовала отчет по МСФО, не оправдавший ожиданий: чистая прибыль НК за 2018 год выросла в 2,5 раза (до 549 млрд рублей), а в четвертом квартале составила 109 млрд рублей, что оказалось ниже прогнозов. Между тем, "Роснефть" в минувшем году снизила суммарный объем торговых обязательств и чистый долг более чем на $14 млрд.

Тем не менее, годовая прибыль "Роснефти" по МСФО позволяет ожидать суммарные дивиденды за 2018 год в размере 25,9 рубля на акцию. Дивидендная политика компании предполагает выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО два раза в год, за первое полугодие дивиденды составили 14,58 рубля на акцию.

Кроме того, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings во вторник повысило долгосрочные рейтинги "Роснефти" в иностранной и национальной валютах с "BB+" до "BBB-" - нижней ступени инвестиционного уровня; прогноз по рейтингу - "стабильный".

Подешевели бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,8%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,1%), "Мосбиржи" (-1,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%).

"Северсталь" (-0,02%) в четвертом квартале 2018 года увеличила показатель EBITDA по МСФО на 3,4% по сравнению с третьим кварталом - до $794 млн, сообщила компания. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали рост этого показателя на 2,4%, до $787 млн, по сравнению с $768 млн кварталом ранее.

Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной на фоне закрытия целого ряда бирж в связи с государственными праздниками (японский Nikkei 225 отступил на 0,2%), но выросла Европа (DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 1,5-2%) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 подрос на 0,4%).

Нефть Brent днем во вторник поднималась до $63 за баррель на ожиданиях сокращения предложения сырья на мировом рынке, однако к вечеру растеряла часть прироста. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $62,73 за баррель (+0,4% и -0,4% в понедельник), мартовская цена WTI - $54,59 за баррель (+0,1% и -1,3% накануне).

Данные о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю будут обнародованы в среду, 6 февраля. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, предусматривает рост запасов нефти на 1,5 млн баррелей.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, у российского рынка акций появились собственные основания для обновления рекордов. Индекс деловой активности в сфере услуг РФ вырос в январе до 54,9 пункта по сравнению с 54,4 пункта в декабре. Далее подъем поддержали отчеты корпораций. У "Роснефти" наиболее интересным в отчете стала позиция долговой нагрузки - краткосрочная задолженность снизилась в два раза, а показатель "чистый долг/EBITDA" упал до 1,2x (снижение на 40%). У "Северстали" (MOEX: CHMF) коэффициент "чистый долг/EBITDA" сохранился на уровне 0,4x. Учитывая финансовые показатели за IV квартал, компания планирует выплатить 32,8 рубля на акцию в качестве дивидендов за октябрь-декабрь. Кроме того, психологическим фактором уверенности инвесторов стало отсутствие внешней санкционной риторики.

Европейские индексы торговались в существенном плюсе. Основной вклад в рост рынков внесли бумаги добывающих компаний, включая нефтяников, и банки. Одним из поводов роста европейских сырьевых компаний стала ситуация в Бразилии, где правительство предписало компании Vale, являющейся крупнейшим производителем железной руды, закрыть 8 дамб под управлением организации для инспекции. Цены на руду достигли уже 2-летнего максимума на ожиданиях сокращения поставок.

На рынке нефти также есть несколько своих историй. Иран высказал критику в адрес Греции и Италии за то, что они отказались от закупки нефти в этой стране, хотя США предоставили им исключения из санкций. ОПЕК сократила производство нефти в январе на 890 тыс. б/с (до 30,98 млн б/с). Кроме выполнения обязательств в рамках соглашения ОПЕК+, снижение добычи наблюдалось в Иране, Ливии, а также Венесуэле. Wall Street Journal пишет, что добыча в латиноамериканской стране упала уже ниже 1 млн б/с по сравнению с 1,2 млн б/с в декабре, отмечает аналитик.

В США, помимо продолжающегося потока корпоративных отчетов, основным событием дня станет ежегодное послание президента США Конгрессу. Еще накануне Дональд Трамп и министр финансов Стивен Мнучин провели ужин с председателем ФРС Джеромом Пауэллом. В рамках мероприятия Дж.Пауэлл подчеркнул, что будущие решения по изменению денежной политики будут приниматься только на основе экономической статистики.

Как отмечает аналитик "БКС Брокер" Дмитрий Бабин, индекс МосБиржи в очередной раз переписал исторический максимум, а индекс РТС обновил 10-месячную вершину, вернувшись к уровням начала апреля прошлого года.

Главным локомотивом роста стали акции "Роснефти", подогретые сильным годовым отчетом по МСФО. На этом фоне и другие представители нефтегазового сектора, имеющие большой вес в индексе МосБиржи, показали хороший рост. Присоединившийся к ним Сбербанк обеспечил стабильную восходящую динамику индексам.

В целом, рынок акций продолжает демонстрировать повышенный спрос на российские бумаги, поэтому кратковременные провалы носят чисто технический характер и быстро выкупаются. Учитывая благоприятную атмосферу на большинстве мировых площадок, ралли на российском рынке акций, скорее всего, продолжится. Однако оно вряд ли будет носить безоткатный характер, так как чувствительность к возможному внешнему негативу будет нарастать по мере достижения индексами более высоких уровней, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, с технической точки зрения акции "Роснефти" преодолели среднюю полосу Боллинджера дневного графика (район 420 руб.), которая теперь выступает ближайшей поддержкой. Далее целью стал максимум декабря - отметка 442 руб., которая выступает важным сопротивлением, в том числе в среднесрочном периоде.

По словам эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева, хороший внешний фон, где европейские фондовые индексы перешли к активному росту, вытянул российский рынок акций в зону уверенного подъема. Индекс МосБиржи в очередной раз переписал исторический максимум непосредственно под отметкой 2550 пунктов, для преодоления которой индикатору может понадобиться дополнительный импульс.

Локальный оптимизм для рынка пришел со стороны отчетности "Роснефти". Нефть тем временем по-прежнему не может определиться с вектором движения: Brent коснулась отметки $63 за баррель, откуда скорректировалась. Игроки продолжают оценивать потенциальный эффект от новых американских санкций против Венесуэлы, которые еще могут оказать рынку поддержку в случае ужесточения позиции Вашингтона - он может запретить завершение сделок, заключенных до введения санкций 28 января, отмечает эксперт.

Аналитик компании "Алор брокер" Евгений Корюхин полагает, что по многим российским акциям уже пора сокращать позиции.

Индекс МосБиржи переписал исторический максимум и вошел в зону сопротивления 2540-2560 пунктов. Во многом рост был спровоцирован взлетом бумаг "Роснефти" за счет хорошего финотчета, показавшего рост прибыли в 2,5 раза и сокращение долговой нагрузки. Также компания получила повышение рейтинга от S&P на одну ступень, а ближе к вечеру первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров заявил о возможности начать программу выкупа акций. Такой позитив значительно нивелировал риски потери порядка $6 млрд в Венесуэле.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о намерении увеличить почти в 2 раза добычу нефти, но при этом уже сейчас не может продать свою нефть на внешнем рынке из-за санкций. Сама нефть Brent в очередной раз тестирует $63 за баррель, но до закрепления цен выше этой отметки среднесрочно покупать нефтяные контракты очень рискованно.

Индекс МосБиржи еще может прибавить, но покупать акции можно лишь спекулятивно - риски коррекции нарастают. Среднесрочным инвесторам пришла пора закрывать особо прибыльные позиции. В частности, рекомендуется фиксировать прибыль в "Норильском никеле", "Северстали", "ЛУКОЙЛе". В четверг опубликуют отчетности НЛМК (MOEX: NLMK) и ММК. Если данные выйдут позитивными, бумаги могут подрасти на несколько процентов, считает Е.Корюхин.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+39,9%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+39,7% и +38,8% "префы"), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+12,5%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+8,3% и +8,4% "префы"), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+5,9%), ПАО "Челябэнергосбыт" (MOEX: CLSB) (+3,9%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+3,4%).

Подешевели бумаги ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (-9,6%), ПАО НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-7,6%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-4,8%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-4,6%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-4,2%), акции "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 31,798 млрд рублей (из них 10,142 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).