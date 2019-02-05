Цены евробондов РФ во вторник слегка подрастают, рост сдерживается нестабильной динамикой UST

Москва. 5 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник слегка подрастают на фоне сохраняющегося спроса глобальных инвесторов на активы emerging markets (EM). Вместе с тем активность покупателей сдерживается нестабильной динамикой американских казначейских обязательств (US Treasuries), наблюдаемой в последние несколько дней, хотя 5 февраля они подрастают в цене, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 4 февраля на 12 базисных пунктов и составила 110,85% от номинала, что соответствует доходности 3,8% годовых (снижение на 4 пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла за день на 5 базисных пунктов, составив 98,68% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 2,495% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 2,5 пункта и составил 130,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 29 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 109,89% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 5,16% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 25 пунктов, поднявшись до 106,46% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 5,145% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 15 базисных пунктов - до 101,4% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 4,52% годовых), евробонды с погашением в 2023 году - на 14 базисных пунктов, до 103,51% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 4,035% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 34 базисных пункта, подорожав до 97,98% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 5,39% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 15 базисных пунктов, до 97,67% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 4,59% годовых).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций был довольно спокойный день. С одной стороны, позитивным для рынка остается сохраняющийся спрос глобальных инвесторов на рисковые активы, что стимулирует в том числе рост мировых фондовых рынков. Вместе с тем наблюдаемый в последние дни рост базовых процентных ставок в США в определенной степени сдерживает активность покупателей. Столкновение этих двух противоположных факторов ведет к тому, что какого-то сильного движения в секторе отечественных евробондов сегодня не было. Тем не менее, котировки большинства бумаг стоят сейчас вблизи максимальных уровней предыдущего дня, что обеспечивает им небольшой плюс по отношению к закрытию понедельника", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

"Если бы не негативное влияние растущих ставок US Treasuries, ценовой рост мог бы быть и большим. Для продолжения устойчивого роста рынку нужны какие-то дополнительные позитивные новости или события. Но их пока нет, поэтому рынок фактически стоит у тех уровней, которые были достигнуты еще накануне", - отметил С.Агарзаев.