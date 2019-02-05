Во второй половине сессии у фондовых индикаторов есть все шансы на сохранение "отвоеванных" позиций - ИК "Велес Капитал"

"Фондовые индексы РФ и рубль в первой половине дня стремились к росту, получив поддержку как от внутренних, так и от внешних новостей. Во второй половине сессии у индикаторов есть все шансы на сохранение "отвоеванных" позиций - на данный момент ситуация благоприятна для инвесторов, склонных к риску", - полагают в ИК "Велес Капитал".