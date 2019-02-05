Сокращение добычи взбодрило нефтяные цены - БКС

"На рынок поступает все больше информации о выполнении сделки ОПЕК+, что способствует восстановлению нефтяных цен в условиях сезонного роста спроса на нефтяное сырье. По предварительными оценкам Reuters, за январь страны картеля сократили добычу на 890 тыс. барр./сутки - до уровня 30,98 млн барр./сутки. Локомотивом сокращения добычи остается Саудовская Аравия, однако набор геополитических факторов способствовал также сокращению добычи в Венесуэле и Ливии. В результате текущие выполнение пакта ОПЕК+ со стороны стран картеля-участников сделки по итогам января может превышать 70%. Поступление данной информации само по себе оказывает поддержку ценовой динамике котировок. Но на рынке также, по нашим оценкам, остается существенная часть инвесторов, сомневающихся в намерении экспортов следовать взятым на себя обязательствам в полном объеме. Наиболее масштабные опасения по этому поводу формировались у участников рынка в отношении РФ, которая обязалась сокращать добычу постепенно. Мы полагаем, что эти опасения рынка сейчас также снижаются - по последним заявлениям главы Минэнерго, РФ за январь также сократила добычу на 47 тыс. барр./сутки в сравнении с октябрем 2018 года (базисный месяц в сделке ОПЕК+). Полагаем, что данный набор информации способствует росту доверия инвесторов к экспортёрам, что также транслируется в рост нефтяных цен. Для нефтяного рынка февраль сезонно является месяцем повышенного спроса в рамках подготовки к летнему периоду. По нашим оценкам, повышенный спрос на нефть в условиях движения реализации сделки ОПЕК+ к 100%, а также сохранения геополитических рисков в отношении Венесуэлы и Ливии в перспективе ближайших недель будут способствовать восстановлению цен выше $63. В перспективе до конца этой недели ожидаем движения нефтяных цен в диапазоне $61,1-63,8", - комментирует ситуацию главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.