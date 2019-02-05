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05 февраля 2019 года 15:17
Сокращение добычи взбодрило нефтяные цены - БКС
"На рынок поступает все больше информации о выполнении сделки ОПЕК+, что способствует восстановлению нефтяных цен в условиях сезонного роста спроса на нефтяное сырье. По предварительными оценкам Reuters, за январь страны картеля сократили добычу на 890 тыс. барр./сутки - до уровня 30,98 млн барр./сутки. Локомотивом сокращения добычи остается Саудовская Аравия, однако набор геополитических факторов способствовал также сокращению добычи в Венесуэле и Ливии. В результате текущие выполнение пакта ОПЕК+ со стороны стран картеля-участников сделки по итогам января может превышать 70%. Поступление данной информации само по себе оказывает поддержку ценовой динамике котировок. Но на рынке также, по нашим оценкам, остается существенная часть инвесторов, сомневающихся в намерении экспортов следовать взятым на себя обязательствам в полном объеме. Наиболее масштабные опасения по этому поводу формировались у участников рынка в отношении РФ, которая обязалась сокращать добычу постепенно. Мы полагаем, что эти опасения рынка сейчас также снижаются - по последним заявлениям главы Минэнерго, РФ за январь также сократила добычу на 47 тыс. барр./сутки в сравнении с октябрем 2018 года (базисный месяц в сделке ОПЕК+). Полагаем, что данный набор информации способствует росту доверия инвесторов к экспортёрам, что также транслируется в рост нефтяных цен. Для нефтяного рынка февраль сезонно является месяцем повышенного спроса в рамках подготовки к летнему периоду. По нашим оценкам, повышенный спрос на нефть в условиях движения реализации сделки ОПЕК+ к 100%, а также сохранения геополитических рисков в отношении Венесуэлы и Ливии в перспективе ближайших недель будут способствовать восстановлению цен выше $63. В перспективе до конца этой недели ожидаем движения нефтяных цен в диапазоне $61,1-63,8", - комментирует ситуацию главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.
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05 февраля 2019 года 16:07
ьючерсы на основные американские индексы указывали на возможный рост рынка в пределах 0,3% в начале дня. Кроме продолжающегося потока корпоративных отчётов, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, основным событием дня станет ежегодное послание президента США Конгрессу. Ещё... читать дальше
.05 февраля 2019 года 15:43
Во второй половине сессии у фондовых индикаторов есть все шансы на сохранение "отвоеванных" позиций - ИК "Велес Капитал"
"Фондовые индексы РФ и рубль в первой половине дня стремились к росту, получив поддержку как от внутренних, так и от внешних новостей. Во второй половине сессии у индикаторов есть все шансы на сохранение "отвоеванных" позиций - на данный момент ситуация благоприятна для инвесторов, склонных к... читать дальше
.05 февраля 2019 года 14:58
После некоторых колебаний настроения на фондовых площадках мира снова улучшились, тогда как доллар продолжает расти, переварив итоги заседания ФРС на прошлой неделе, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. На фоне отсутствия интереса к защитным... читать дальше
.05 февраля 2019 года 14:32
В понедельник ФРС США опубликовала результаты очередного "Обследования условий банковского кредитования по оценкам старших кредитных специалистов" (Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending Practices, SLOOS). К удивлению аналитиков, опрос показал небольшое ужесточение условий... читать дальше
.05 февраля 2019 года 14:18
"На Московской бирже за доллар дают 65 рублей 60 копеек, евро торгуется на отметки 74 рубля 90 копеек. Индекс ММВБ вырос до 2535 пунктов, а котировки нефти марки Brent держаться в районе 62 долларов за баррель. Курс Биткоина по данным портала CoinMarketCap продолжает торговаться чуть ниже $3500.... читать дальше
.05 февраля 2019 года 13:12
"Российская валюта растет к доллару США во вторник утром, торгуется около 65,5 руб./$ на фоне растущих цен на нефть. В целом, рубль в последние дни торгуется в узком диапазоне. Главное событие этой недели для российского рынка – заседание Центрального Банка, по итогам которого мы не ожидаем... читать дальше
.05 февраля 2019 года 12:46
Основные финансовые показатели "Роснефти" ожидаемо снизились в IV квартале 2018 года относительно III квартала на фоне падения нефтяных котировок. Однако в годовом сопоставлении результаты оказались весьма неплохими. Свободный денежный поток вырос в 5 раз за IV квартал 2018 г., в том числе за счет... читать дальше
.05 февраля 2019 года 12:30
"Российский рынок продолжает блуждать без определенного направления, - комментирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. Можно сказать, что рубль завис в ожидании дальнейших сигналов. С начала дня пара EUR/RUB теряет 10 копеек, торгуясь у 74.90 за счет ослабления единой валюты к большинству... читать дальше
.05 февраля 2019 года 12:10
"Во вторник, 5 февраля, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах показывает смешанную динамику после просадки днем ранее. На старте недели американская валюта сумела подрасти – этому поспособствовал позитивный осадок от пятничных данных по рынку труда США за январь –... читать дальше
.05 февраля 2019 года 11:46
Рынок акций РФ утром подрос вслед за нефтью, лидирует "Роснефть" после отчета и новостей по дивидендам
Москва. 5 февраля. Рынок акций РФ утром во вторник подрос на фоне подорожавшей нефти и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, индекс МосБиржи превысил 2530 пунктов, при этом лидируют в росте акции "Роснефти" после публикации финотчета и новостей по дивидендам читать дальше
.05 февраля 2019 года 11:33
"С начала февраля Банк России запустил отложенные покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. В целом грубые подсчеты предполагают, что совокупный ежедневный объем таких сделок составит от 18 до 20 млрд руб. При этом с учетом структуры активов ФНБ, очевидно, что под покупкой валюты в... читать дальше
.05 февраля 2019 года 11:19
"Мировые цены на нефть в ходе торгов вторника вернулись к положительной динамике на фоне возросших опасений о том, что санкции США в отношении Венесуэлы могут ограничить предложение сырья на рынке. Текущие котировки Brent - $62.7/bbl, WTI - $54.8/bbl. После того как накануне стоимость Brent... читать дальше
.05 февраля 2019 года 11:00
"В утренние часы вторника российская валюта не демонстрирует заметных изменений по отношению к бивалютной корзине. Сегодня рубль по итогам торгов может несколько ослабеть по отношению к доллару США вместе с остальными валютами развивающихся рынков, если индекс деловой активности в... читать дальше
.05 февраля 2019 года 10:48
"Сегодня (в 12:00 мск) Минфин объявит объем интервенций в феврале в рамках бюджетного правила. По нашим оценкам, объем покупок снизится до 210 млрд руб. из-за сохраняющегося эффекта от снижения цен на нефть в декабре, а также на фоне постепенного сокращения объемов. В совокупности с реализацией... читать дальше
.05 февраля 2019 года 10:43
Текущая конъюнктура располагает к удержанию котировок Brent в верхней части диапазона 60-65 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Фьючерсы на нефть Brent вчера подпали под волну распродаж, однако к концу дня вернулись выше 62,5 долл./барр. на фоне сохранения аппетита к риску на мировых рынках. Определенную поддержку оказывают и опасения относительно задержек с поставками венесуэльской нефти на рынок, вызванных санкциями (по... читать дальше
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