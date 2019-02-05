Сектор высокодоходных облигаций США не пострадает от ужесточения условий кредитования - Julius Baer

В понедельник ФРС США опубликовала результаты очередного "Обследования условий банковского кредитования по оценкам старших кредитных специалистов" (Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending Practices, SLOOS). К удивлению аналитиков, опрос показал небольшое ужесточение условий кредитования коммерческих и промышленных компаний. Эта динамика отмечается в период, когда на рынке растут опасения по поводу последствий роста кредитных спредов и снижения фондовых индексов на волне текущей фазы делового цикла.

"Ужесточение финансовых условий на рынке обычно рассматривается как лучший инструмент оценки стадии бизнес-цикла в экономике, - указывает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - В теории итоги опроса, подобные тем, что были опубликованы в понедельник, только усиливают негатив на рынке и предвещают замедление прироста кредитования и, как следствие, сокращение капитальных расходов и промышленного производства. При этом эксперты ФРС в документе говорят о стабилизации рынка после периода очень мягких условий в секторе, то есть предостерегают от любых беспокойств. По словам регулятора, "стандарты и условия кредитования коммерческих и промышленных компаний остались практически неизменными". По нашим оценкам, изменение условий кредитования на рынке не окажет негативного влияния на сектор высокодоходных облигаций США".