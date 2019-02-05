Рубль в последние дни торгуется в узком диапазоне - Банк "Санкт-Петербург"

"Российская валюта растет к доллару США во вторник утром, торгуется около 65,5 руб./$ на фоне растущих цен на нефть. В

целом, рубль в последние дни торгуется в узком диапазоне. Главное событие этой недели для российского рынка – заседание Центрального

Банка, по итогам которого мы не ожидаем каких-либо сюрпризов и, соответственно, реакции в рубле или доходностях облигаций. В целом в

ближайшее время мы вообще не ожидаем существенных движений в рубле, так как первый квартал сезонно сильный с точки зрения текущего счета, что в сочетании с хорошим спросом инвесторов на рисковые активы поддерживает рубль, а действие бюджетного правила и докупка валюты Центральным Банком ограничивают потенциал его укрепления", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".