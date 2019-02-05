Дивиденды "Роснефти" могут вырасти в 2,5 раза - БКС

"Основные финансовые показатели "Роснефти" ожидаемо снизились в IV квартале 2018 года относительно III квартала на фоне падения нефтяных котировок. Однако в годовом сопоставлении результаты оказались весьма неплохими. Свободный денежный поток вырос в 5 раз за IV квартал 2018 г., в том числе за счет сокращения капитальных затрат на 12% и росту цен на нефть в IV квартале год к году.

Годовая чистая прибыль "Роснефти" по МСФО составила 549 млрд руб., что при коэффициенте в 50% позволяет ожидать дивиденды за II полугодие 2018 г. в 11,3 руб. на акцию. Дивидендная доходность за весь 2018 г. не самая впечатляющая для российского рынка, но для "Роснефти" показатель вырос в 2,5 раза относительно предыдущего 2017 г., что порадует инвесторов. Хорошие результаты позволят держателям акций компании отвлечься от опасений потерь инвестиций в Венесуэлу и обратить внимание на растущий свободный денежный поток и снижающуюся долговую нагрузку. Более того, если проблема будет решена в позитивном для компании ключе, это может выступить неплохим драйвером для роста капитализации компании", полагает аналитик "БКС Брокер" Дмитрий Пучкарев.