У пары EUR/USD сохраняется некоторый потенциал просадки в ближайшие сессии - ИК "ФИНАМ"

"Во вторник, 5 февраля, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах показывает смешанную динамику после просадки днем ранее. На старте недели американская валюта сумела подрасти – этому поспособствовал позитивный осадок от пятничных данных по рынку труда США за январь – занятость в несельскохозяйственных отраслях расширилась на неожиданно солидную величину в 304 000 рабочих мест, несмотря на пресловутый "шатдаун" правительственных учреждений. Кроме того, конструктивному настрою игроков в отношении доллара поспособствовало и воскресное интервью президента США Дональда Трампа, который высказался о "хорошем шансе" на сделку с Китаем и о своих тесных взаимоотношениях с Си Цзиньпином. В остальном торги на валютном рынке проходят в несколько более вялом режиме, чем обычно – многие азиатские биржи закрыты по случаю Нового года по лунному календарю. В Китае новогодние каникулы продлятся до конца недели. Из предстоящих событий стоит отметить сегодняшнее выступление Трампа перед Конгрессом США с традиционным ежегодным обращением "О положении страны". Трамп ранее заявлял, что рассматривает возможность объявления в стране чрезвычайного положения, чтобы экстренно привлечь финансирование для строительства мексиканской стены. В силу этого инвестиционное сообщество с настороженностью ждет сегодняшней речи непредсказуемого американского президента. Завтра, в среду, ожидается выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. С технической точки зрения, на часовом графике EUR/USD формируется "нисходящий клин", в рамках которого у пары сохраняется некоторый потенциал просадки в ближайшие сессии", - отмечают в ИК "ФИНАМ".