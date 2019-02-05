Рынок акций РФ утром подрос вслед за нефтью, лидирует "Роснефть" после отчета и новостей по дивидендам

Москва. 5 февраля. Рынок акций РФ утром во вторник подрос на фоне подорожавшей нефти и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, индекс МосБиржи превысил 2530 пунктов, при этом лидируют в росте акции "Роснефти" после публикации финотчета и новостей по дивидендам

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К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2530,77 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1215,53 пункта (+0,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) подросли в пределах 1,2%.

Доллар стоит 65,59 рубля (без изменений).

Повысился курс акций "Роснефти" (+1,6%, до 417,65 рубля), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%).

Во вторник утром "Роснефть" опубликовала отчет по МСФО, не оправдавший ожиданий: чистая прибыль НК за 2018 год выросла в 2,5 раза (до 549 млрд рублей), а в четвертом квартале составила 109 млрд рублей, что оказалось ниже прогнозов. Между тем, "Роснефть" в минувшем году снизила суммарный объем торговых обязательств и чистый долг более чем на $14 млрд.

Тем не менее, годовая прибыль "Роснефти" по МСФО позволяет ожидать суммарные дивиденды за 2018 год в размере 25,9 рубля на акцию. Дивидендная политика компании предполагает выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО два раза в год, за первое полугодие дивиденды составили 14,58 рубля на акцию.

Подешевели бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "Мосбиржи" (-0,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,3%).

В США в понедельник индексы выросли на акциях технологических компаний, в центре внимания рынка остаются торговые переговоры США и Китая, а также квартальные отчеты американских компаний. На эту неделю запланирована публикация финансовых отчетов за минувший квартал 97 компаний из индекса S&P 500, а также одной компании из Dow Jones - Walt Disney.

Рост фондовых индексов произошел одновременно с подъемом рынка облигаций, что является нестандартной ситуацией. Снижение доходности как краткосрочных бондов, так и более "длинных" бумаг, обычно считается сигналом растущего пессимизма трейдеров в отношении перспектив экономики США, пишет The Wall Street Journal.

Во вторник в Азии динамика индексов смешанная на фоне закрытия целого ряда бирж в связи с государственными праздниками (японский Nikkei 225 отступил на 0,2%), растет Европа (DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,1-0,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет всего 0,04%).

Биржи Гонконга, материкового Китая и Южной Кореи не работают во вторник в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, причем торги в Шанхае и Шэньчжэне возобновятся лишь на следующей неделе.

Нефть во вторник подросла на ожиданиях сокращения предложения сырья на мировом рынке; уровень цен Brent на $0,7 выше, чем при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $62,6 за баррель (+0,1% и -0,4% в понедельник), мартовская цена WTI - $54,66 за баррель (+0,2% и -1,3% накануне).

В понедельник сессия была довольно волатильной, цены обоих контрактов поднимались до максимумов этого года, но завершили торги снижением. Трейдеры принимают во внимание сигналы о сокращении добычи странами ОПЕК+, ожидая при этом роста запасов нефти в США. Кроме того, рынок продолжает следить за развитием ситуации в Венесуэле, опасаясь снижения поставок нефти из этой страны после введения Штатами новых санкций.

Данные о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю будут обнародованы в среду, 6 февраля. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, предусматривает рост запасов нефти на 1,5 млн баррелей.

По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, на мировых площадках сохраняются умеренно позитивные настроения. Ввиду празднования нового года в Азии многие торговые площадки закрыты, поэтому торговая активность не высокая.

В США вопреки ожиданиям сезон отчетности проходит достаточно неплохо. На данный момент 71% из уже отчитавшихся компаний из индекса S&P 500 продемонстрировали результаты лучше прогнозов аналитиков. Процесс переговоров в Конгрессе по поводу согласования бюджета правительства по-прежнему идет без значительного продвижения, что повышает риск очередной приостановки работы правительства после дедлайна 15 февраля. Тема Brexit не получила дальнейшего развития: ЕС не намерен пересматривать условия сделки, несмотря на желание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прийти к консенсусу. Поворотным моментом для рынков станет предстоящая встреча лидеров США и Китая, которая может состояться в конце месяца.

Для индекса МосБиржи ближайшей целью стал уровень 2550 пунктов, однако дальнейшее движение в район 2600 пунктов без явных новых драйверов роста затруднительно. Наиболее вероятным сценарием можно стать фиксация прибыли игроками, из-за чего индекс МосБиржи может отойти к нижней половине диапазона 2500-2550 пунктов, считает Р.Антонов.

По оценкам аналитиков Нордеа банка, на глобальных площадках преобладают острожные настроения в отношении рисковых активов, поскольку участники рынка продолжают наблюдать за развитием ситуации вокруг торгового противостояния США и КНР в ожидании дальнейших шагов по урегулированию споров. Во вторник выйдут финальные данные по индексам деловой активности (PMI) в ЕС, которые, как ожидается, подтвердят предварительные, отразив рост понижательных рисков для европейской экономики. Также не исключено, что индекс деловой активности в непроизводственном секторе США (ISM) может превзойти ожидания рынка, что окажет поддержку доллару. Кроме того, внимание инвесторов во вторник привлечет выступление президента США с ежегодной речью "О положении страны".

Нефть подросла на фоне опасений, что санкции США в отношении Венесуэлы могут ограничить предложение сырья на рынке. Так, Wall Street Journal сообщила, что венесуэльский экспорт нефти снизился до 10-месячного минимума после введения санкций США и продолжит падать. Добыча нефти в Венесуэле также продолжает снижаться: по итогам 2018 года производство сократилось до уровня 1,4 млн б/с (минимум за 69 лет), а по итогам 2019 года, как ожидается, составит менее 1 млн б/с. Краткосрочными ориентирами для Brent продолжат выступать отметки $61-63 за баррель, полагают в Нордеа банке.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что рынок акций РФ готов перейти к коррекционному снижению.

Индекс МосБиржи во вторник еще может попытаться сходить наверх, но дневной график явно дает понять, что силы "быков" заканчиваются, и вот-вот на безыдейном рынке продавцы возьмут власть в свои руки. Придать новый импульс покупкам мог бы прорыв нефтью Brent отметки $63 за баррель, что дало бы шанс на реализацию фигуры "перевернутая голова-плечи" с целью движения в район $70 за баррель. Однако все попытки закрепиться выше сопротивления пока заканчиваются неудачей. Во вторник также не видно драйверов, которые могли бы выбить нефть из коридора $60,5-63 за баррель.

Акции Сбербанка (MOEX: SBER) в последние дни выглядят слабо из-за прекратившегося притока средств западных инвесторов. Такая динамика бумаг банка наводит на мысль о начале фиксации прибыли, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+34,3%), "префы" ПАО "Ижсталь" (MOEX: IGST) (+6,5%), акции ПАО "Челябэнергосбыт" (MOEX: CLSB) (+4,7%), ПАО НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+4,6%).

Подешевели бумаги ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (-9,3%), "Кубаньэнерго" (MOEX: KUBE) (-5,9%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (-4,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 4,682 млрд рублей (из них 1,424 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).