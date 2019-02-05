Краткосрочными ориентирами для Brent продолжат выступать отметки $61-63/bbl - "Нордеа Банк"

"Мировые цены на нефть в ходе торгов вторника вернулись к положительной динамике на фоне возросших опасений о том, что санкции США в отношении Венесуэлы могут ограничить предложение сырья на рынке. Текущие котировки Brent - $62.7/bbl, WTI - $54.8/bbl. После того как накануне стоимость Brent достигала максимума за последние 2 месяца - на уровне чуть выше отметки $63.6/bbl, участники рынка предпочли зафиксировать прибыль в отсутствии устойчивых драйверов для дальнейшего роста. Поводом для этого стали предварительный прогноз по росту запасов сырья в США по итогам отчетной недели и слабые данные по американским производственным заказам. Однако сообщения, опубликованные Wall Street Journal, о том, что венесуэльский экспорт нефти снизился до 10-месячного минимума после введения санкций США и продолжит падать, вернули нефтяные контракты на положительную территорию. Добыча нефти в Венесуэле также продолжает снижаться. По итогам 2018г. производство сократилось до уровня 1,4 mbd (минимум за 69 лет), а по итогам 2019г., как ожидается, составит менее 1 mbd. Сегодня в фокусе рынка данные от Американского института нефти об изменении запасов нефти и нефтепродуктов. Краткосрочными ориентирами для Brent продолжат выступать отметки $61-63/bbl", - указывают эксперты "Нордеа Банка".