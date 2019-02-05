Сегодня рубль по итогам торгов может несколько ослабеть по отношению к доллару США - "Нордеа Банк"

"В утренние часы вторника российская валюта не демонстрирует заметных изменений по отношению к бивалютной корзине. Сегодня рубль по итогам торгов может несколько ослабеть по отношению к доллару США вместе с остальными валютами развивающихся рынков, если индекс деловой активности в непроизводственном секторе США (ISM), публикация которого запланирована на 18:00 мск, окажется выше ожиданий рынка. Кроме того, завтра пройдет размещение ОФЗ Минфином РФ, в случае успешности которого рубль может получить поддержку в основных валютных парах. Ориентиром по паре USDRUB продолжат выступать отметки 65.2-66.2", - отмечают в "Нордеа Банке".