Текущая конъюнктура располагает к удержанию котировок Brent в верхней части диапазона 60-65 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Фьючерсы на нефть Brent вчера подпали под волну распродаж, однако к концу дня вернулись выше 62,5 долл./барр. на фоне сохранения аппетита к риску на мировых рынках. Определенную поддержку оказывают и опасения относительно задержек с поставками венесуэльской нефти на рынок, вызванных санкциями (по данным Рейтер, танкеры с 7 млн барр. нефти из Венесуэлы скопились в

Мексиканском заливе и не могут разгрузиться), нивелируя формируемые ожидания умеренного роста складских запасов нефти в США на прошлой неделе. Текущая конъюнктура, с нашей точки зрения, располагает к удержанию котировок Brent в верхней части диапазона 60-65 долл./барр., оправданного с фундаментальной точки зрения", - комментирует ситуацию на рынке нефти аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.