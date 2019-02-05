Пробой отметки в 63 $ за баррель Brent может стать сигналом к импульсу в район $65 - БКС

По мнению аналитика БКС Брокер Игоря Галактионова, в фокусе внимания участников рынка нефти продолжает оставаться напряженная политическая ситуация в Венесуэле. В понедельник сразу несколько стран Евросоюза признали временным президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуаидо. Германия, Великобритания, Франция и Испания объявили, что в связи с истечением 8-дневного срока, который был дан действующему президенту страны Николасу Мадуро на проведение внеочередных президентских выборов, страны ЕС признают в качестве исполняющего обязанности президента лидера оппозиции.

"Гуаидо - это тот человек, с которым мы говорим и от которого ждем запуска избирательного процесса как можно быстрее, он - законный временный президент для выполнения этой задачи с точки зрения Германии и многих европейских партнеров", - приводит цитату канцлера германии Ангелы Меркель агентство Reuters.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил в интервью CBS, что военное вмешательство США - это "один из вариантов" решения кризиса в Венесуэле. Генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Янес в ходе обнародованного в выходные видеообращения отказался от поддержки в отношении Мадуро и призвал военных страны встать на сторону Гуаидо. Однако основная часть армии страны пока по-прежнему поддерживает действующую власть.

На фоне возрастающего давления на режим Мадуро нефтяные котировки в начале недели немного снизились, закладывая возможный рост поставок из Венесуэлы в случае победы оппозиции. Американский сорт WTIпоказал чуть более негативную динамику, в результате чего спред между сортами вновь расширился до $8 за баррель.

Котировки Brentв моменте поднимались выше $63, но завершили день символическим снижением к $62,5 за баррель. Несмотря на перспективу роста добычи в Венесуэле в будущем, на краткосрочной дистанции политический кризис в стране может ускорить снижение экспорта, что будет поддержкой для цен на нефть. Кроме того, постепенно сокращается добыча странами-участницами сделки ОПЕК+, а в апреле истекает срок исключений для импортеров иранской нефти.

Техническая картина по Brent, по мнению эксперта, указывает на уверенный выкуп просадок участниками рынка и возрастающее давление на сопротивление $63. Пробой этой отметки может стать сигналом к импульсу в район $65 за баррель и возможному дальнейшему росту к $68,5-69 за баррель.

"Согласно данным ICE Futures Europe, хедж-фонды и другие управляющие активами нарастили чистую длинную позицию на срочном рынке Brent на неделе до 29 января. Управляющие фондов были нетто-покупателями в течение семи из восьми последних недель и с 4 декабря нарастили свои позиции на 96 млн баррелей. Фонды теперь держат почти 6 бычьих длинных позиций на каждую медвежью короткую позицию, по сравнению с соотношением 2:1 в середине декабря. Завтра в 0:30 по МСК ожидается публикация данных по запасам в США от API. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки Brent прибавляют 0,3% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии", - указывает эксперт.