Рубль стабилен к доллару и евро на старте торгов на фоне незначительных изменений нефти

Москва. 5 февраля. Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" во вторник утром незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне отсутствия ярко выраженной динамики на нефтяных площадках.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,51-65,61 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,59 руб./$1 (без изменений к уровню предыдущего закрытия). Евро поднялся лишь до 75,005 руб./EUR1 (+0,5 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) практически не изменилась к уровню закрытия понедельника, составив 69,83 рубля.

Доллар при этом оказался всего на 0,41 копейки выше уровня действующего официального курса, а евро - на 5,15 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару и евро на старте торгов связаны, прежде всего, с отсутствием ярко выраженной динамики нефтяных цен.

Цены на нефть плавно поднимаются во вторник на растущих ожиданиях сокращения предложения сырья на мировом рынке. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК составляет $62,61 за баррель, что всего на 0,16% выше уровня закрытия предыдущей сессии. В понедельник эти контракты снизились в цене на 0,38% - до $62,51 за баррель. Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,26% - до $54,70 за баррель. По итогам торгов 4 февраля контракт снизился в цене на 1,27% - до $54,56 за баррель.

В понедельник нефтяная сессия была довольно волатильной, цены обоих контрактов поднимались до максимумов этого года, но завершили торги снижением. Нефтяные трейдеры принимают во внимание сигналы о сокращении добычи странами ОПЕК+, ожидая при этом роста запасов нефти в США. Кроме того, рынок продолжает следить за развитием ситуации в Венесуэле, опасаясь снижения поставок нефти из этой страны после введения Соединенными Штатами новых санкций.