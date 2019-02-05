По ОФЗ ждем небольшой коррекции котировок и проторговки достигнутых уровней - Промсвязьбанк

"Прошедшая неделя для рынка ОФЗ оказалась крайне позитивной – кривая снизилась на 13-16 б.п.: доходность 10-летних госбумаг опустилась на 14 б.п. – 8,21% годовых, 5-летних – на 15 б.п. - 8,03% годовых. Рынки отреагировали ростом в четверг на заявления ФРС относительно дальнейшего ужесточения монетарной политики США, что спровоцировала рост активов ЕМ, включая российский рубль и госбумаги. В пятницу ОФЗ показали незначительную коррекцию доходностей в пределе 2-3 б.п. Отметим, что доходности доходность 10-летнего "бенчмарка" опустилась до минимумов августа прошлого года, а премия к ключевой ставке сократилась до 46 б.п. (минимум с июля 2018 года), в результате чего наша цель по спрэду на уровне 50 б.п. реализовалась. Для дальнейшего снижения кривой, на наш взгляд, нужны более веские факторы для смены ожиданий относительно политики ЦБ, в результате чего дальнейший рост долгового рынка может на какое-то время приостановиться. После сильного снижения кривой ОФЗ на прошлой неделе ждем небольшой коррекции котировок и проторговки достигнутых уровней", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.