Утренние прогнозы: во вторник индекс МосБиржи попытается продвинуться еще выше

Внешний фон перед стартом торгов в России аналитики оценивают как нейтральный. После открытия торгов эксперты допускают попытки рынка продвинуться выше, но далее рынок перейдет в состояние консолидации.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): После нашего закрытия Америка сильно подросла, но сегодня с утра фьючерсы на американские индексы торгуются в "минусе". На уровне вчерашнего закрытия находится и нефть. Азия также не дает однозначного сигнала на открытие нашего рынка: Китай и Гонконг празднуют свой Новый год, фондовая Япония падает, а Австралия растет. Сегодня индекс МосБиржи еще может попытаться "сходить наверх", но дневной график явно дает понять, что силы "быков" заканчиваются, и вот-вот на безыдейном рынке продавцы "возьмут власть в свои руки". Придать новый импульс покупкам мог бы прорыв нефтью отметки 63 доллара, что дало бы шанс на реализацию фигуры "перевернутая голова-плечи" с целью движения в район 70 долларов за баррель. Однако вчера все попытки закрепиться выше сопротивления закончились неудачей. Сегодня мы также не видим драйверов, которые могли бы "выбить" нефть из коридора 60,5-63 доллара".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "С позиций технического анализа, в случае закрепления индекса РТС выше уровня 1200 пунктов станет возможным заметное движение вверх. Вместе с тем, рынок пока лишен существенных новостных поводов к увеличению оборотов - в краткосрочной перспективе возможно некоторое затишье в ожидании возобновления торговых переговоров между США и КНР, а также потока корпоративной отчетности. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации вблизи отметки 65,5 по паре доллар-рубль".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы перед открытием российского фондового рынка во вторник демонстрируют тенденцию к снижению, что, по нашему мнению, не сможет компенсировать рост цен на энергоносители, и после нескольких попыток роста мы ожидаем снижения отечественных индексов. Ближайшими уровнями поддержки, на наш взгляд, выступят уровни 2512 пунктов по индексу МосБиржи и 1200 пунктов по индексу РТС".

"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Т ".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Динамика индекса доллара почти нулевая, нефть торгуется в незначительном "плюсе". Ждём продолжения консолидации отечественного рынка акций до появления более однозначных сигналов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением, в районе 2520-2530 пунктов. В качестве значимых поддержек вновь выступят уровни 2510, 2500 пунктов. Ближайшими сопротивлениями останутся отметки 2540, 2550 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние безыдейной консолидации. Этому способствует смешанный внешний фон, сложившийся сегодня утром".