Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 5 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок

Американские фондовые индексы выросли в понедельник вслед за котировками акций технологических компаний. В центре внимания рынка остаются торговые переговоры США и Китая, а также квартальные отчеты американских компаний. На эту неделю запланирована публикация финансовых отчетов за минувший квартал 97 компаний индекса S&P 500. Некоторые трейдеры отмечают, что им сложно представить сохранение январских темпов подъема фондового рынка США. Рост фондовых индексов произошел одновременно с подъемом рынка облигаций, что является нестандартной ситуацией. Снижение доходности как краткосрочных бондов, так и более "длинных" бумаг обычно считается сигналом растущего пессимизма трейдеров в отношении перспектив экономики США, пишет The Wall Street Journal.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне закрытия бирж целого ряда стран в связи с государственными праздниками. Японский индекс Nikkei 225 снизился по итогам торгов на 0,21%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 1,9%. Биржи Гонконга, материкового Китая и Южной Кореи не работают во вторник в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, причем торги в Шанхае и Шэньчжэне возобновятся лишь на следующей неделе.

В свою очередь цены на нефть поднимаются во вторник на растущих ожиданиях сокращения предложения сырья на мировом рынке. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $62,71 за баррель, что на 0,32% выше уровня закрытия предыдущей сессии. В понедельник эти контракты снизились в цене на 0,38% - до $62,51 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,46% - до $54,81за баррель. По итогам торгов 4 февраля контракт снизился в цене на 1,27% - до $54,56 за баррель.

В понедельник нефтяная сессия была довольно волатильной, цены обоих контрактов поднимались до максимумов этого года, но завершили торги снижением. Трейдеры принимают во внимание сигналы о сокращении добычи странами ОПЕК+, ожидая при этом роста запасов нефти в США. Кроме того, рынок продолжает следить за развитием ситуации в Венесуэле, опасаясь снижения поставок нефти из этой страны после введения Штатами новых санкций.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций упала в понедельник почти в 2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 5,141 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,207 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 4 февраля снизился всего на 0,006% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,37 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (2-4 февраля) 0,06%, поднявшись до 580,52 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Сбербанк-001-04R" (+0,29%), "Уралкалий ПБО-04-Р" (+0,23%) и "РЖД-001P-02R" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть БО-03" (-0,33%), "Газпром капитал БО-04" (-0,3%) и "Внешэкономбанк-001Р-09" (-0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON) полностью разместило облигации серии БО-001Р-05 объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 25 января. Ставка 1-го купона была установлена в размере 8,55% годовых, к ней приравнена ставка 2-6-го купонов.

ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail (MOEX: FIVE) Group) полностью разместило облигации серии 001Р-04 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на 15-летний выпуск прошел 29 января. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,5% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте через 2,5 года на уровне 8,68% годовых.

Кроме того, ООО "ИКС 5 Финанс" 7 февраля проведет сбор заявок инвесторов на семилетние бонды с офертой через 3 года серии БО-07 объемом до 5 млрд рублей в рамках вторичного размещения. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 14:00 МСК. Ориентировочная цена размещения - не менее 100% от номинала. Ставка купона - 8,55% годовых, что соответствует доходности к оферте - 8,73% годовых. Организаторами размещения выступают БК "Регион" и BCS Global Markets. Агент по размещению - Райффайзенбанк. Компания разместила 7-летний выпуск объемом 5 млрд рублей в августе 2016 года по ставке 9,75% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 7 февраля. Накануне оферты эмитент установил новую ставку купона на уровне 8,55% годовых.

РН Банк 7 февраля проведет сбор заявок инвесторов на трехлетние бонды серии БО-001Р-04 объемом до 5 млрд рублей. Банк будет собирать заявки с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - 9,3-9,5% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,52-9,73% годовых. Техническое размещение запланировано на 14 февраля. В предыдущий раз кредитная организация выходила на первичный долговой рынок в ноябре 2018 года. Эмитент разместил трехлетние облигации на 5 млрд рублей по ставке 9,25% годовых.

ООО "Рольф" во второй половине февраля проведет сбор заявок инвесторов на трехлетние бонды серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона пока не раскрывается. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) в октябре 2018 года зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии 001Р объемом до 30 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставку 11-16-го купонов облигаций серий БО-01 и БО-07 на уровне 8,9% годовых. Кроме того, "Московская биржа" перевела данные выпуски с 6 февраля из второго уровня котировального списка в первый уровень. Компания в феврале 2014 года разместила 10-летние биржевые облигации серий БО-01 и БО-07 на общую сумму 35 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8,9% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. По выпускам объявлена 5-летняя оферта с исполнением 14 февраля 2019 года. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны.

ООО "Финконсалт" установило ставку 5-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 8,71% годовых. Компания разместила 10-летние облигации объемом 14 млрд рублей в марте 2018 года. Ставка 1-го купона составила 8% годовых. Ставки 2-40-го купонов равны ставке ОФЗ со сроком погашения 1 год + 1 процентный пункт, но не более 15% годовых. По выпуску выплачиваются квартальные купоны. Оферта не предусмотрена. Предусмотрено право эмитента принять решение о досрочном погашении (полном или частичном) в том случае, если ставка купона, начиная со 2-го, составит 15% годовых два купонных периода подряд. В обращении нет других выпусков облигаций компании.