Рынок акций готов перейти к снижению - Алор Брокер

"После нашего закрытия Америка сильно подросла, но сегодня с утра фьючерсы на американские индексы торгуются в "минусе". На уровне вчерашнего закрытия находится и нефть. Азия также не дает однозначного сигнала на открытие нашего рынка: Китай и Гонконг празднуют свой Новый год, фондовая Япония падает, а Австралия растет. Сегодня индекс МосБиржи еще может попытаться "сходить наверх", но дневной график явно дает понять, что силы "быков" заканчиваются, и вот-вот на безыдейном рынке продавцы "возьмут власть в свои руки". Придать новый импульс покупкам мог бы прорыв нефтью отметки 63 доллара, что дало бы шанс на реализацию фигуры "перевернутая голова-плечи" с целью движения в район 70 долларов за баррель. Однако вчера все попытки закрепиться выше сопротивления закончились неудачей. Сегодня мы также не видим драйверов, которые могли бы "выбить" нефть из коридора 60,5-63 доллара", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.