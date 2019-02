Brent выросла до $62,78 за баррель

Американские фондовые индексы выросли в понедельник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленную динамику. Цены на нефть поднимаются во вторник.

Американские фондовые индексы выросли в понедельник вслед за котировками акций технологических компаний.

В центре внимания рынка остаются торговые переговоры США и Китая, а также квартальные отчеты американских компаний, пишет MarketWatch.

На эту неделю запланирована публикация финансовых отчетов за минувший квартал 97 компаний индекса S&P 500, а также одной компании Dow Jones - Walt Disney, акции которой подорожали на 0,5% по итогам торгов в понедельник.

Среди других компаний, готовящихся обнародовать отчетность на этой неделе, - Snap Inc., Twitter Inc., Mattel Inc., Hasbro Inc., Yum! Brands Inc.

Бумаги Alphabet подорожали по итогам торгов на 2%. После закрытия рынка холдинговая компания Google опубликовала отчет за четвертый квартал, показавший, что ее чистая прибыль и выручка были лучше ожиданий рынка.

Стоимость акций Apple подскочила в понедельник на 2,8%, Amazon - на 0,4%, Netflix - на 3,4%.

"Мы наблюдаем некоторую консолидацию фондового рынка после недавнего подъема, - отмечает управляющий директор FTSE Russell Алек Янг. - Я думаю, трейдеры в данный момент фокусируются на торговых переговорах США и Китая и не станут проводить крупных сделок до тех пор, пока ясности в этом вопросе не прибавится".

В январе индекс Dow Jones Industrial Average подскочил более чем на 10%, что является лучшей динамикой для этого месяца с 1989 года. S&P 500 в прошлом месяце также показал более чем 10%-ный рост, впервые с 1987 года.

Некоторые трейдеры отмечают, что им сложно представить сохранение январских темпов подъема фондового рынка США.

Рост фондовых индексов произошел одновременно с подъемом рынка облигаций, что является нестандартной ситуацией. Снижение доходности как краткосрочных бондов, так и более "длинных" бумаг обычно считается сигналом растущего пессимизма трейдеров в отношении перспектив экономики США, пишет The Wall Street Journal.

"Мы наблюдаем очевидное расхождение в том, как фондовый рынок и рынок облигаций представляют себе перспективы экономики", - говорит Кевин Гиддис, отвечающий за рынки активов с фиксированной доходностью в инвестбанке Raymond James.

Несмотря на то, что поддержку фондовому рынку США оказал оптимизм в отношении торговых переговоров с США и смягчение позиции Федрезерва, январский подъем, вероятно, в значительной мере обусловлен возвратом на рынок инвесторов, посчитавших декабрьский спад чрезмерным, считает президент Wells Fargo Investment Indtitute Даррелл Кронк.

"Вопрос в том, является ли это лишь подъемом рынка с перепроданных декабрьских уровней, или можно говорить о реальном ралли", - отмечает эксперт.

Статданные, обнародованные в понедельник, указали на неожиданное снижение заказов американских промпредприятий в ноябре. Показатель сократился на 0,6%, тогда как консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал увеличение заказов на 0,2%. Заказы без учета транспортного оборудования упали на 1,3%.

Стоимость бумаг Ultimate Software Group Inc. подскочила в понедельник почти на 20% на информации, что производитель ПО будет куплен группой инвесторов, оценившей его в $11 млрд.

Акции сети пиццерий Papa John's International подорожали на 9%. Papa John's сообщила, что инвестиционная компания Starboard Value LP инвестирует в нее $200 млн, а CEO Starboard Джеффри Смит станет новым председателем совета директоров компании.

Бумаги Tesla выросли в цене на 0,2% после объявления о покупке производителя аккумуляторов Maxwell Technologies Inc. в рамках сделки объемом около $218 млн. Стоимость акций Maxwell подскочила на 43%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка 4 февраля вырос на 175,48 пункта (0,7%) и составил 25239,37 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 18,34 пункта (0,68%) - до 2724,87 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 83,67 пункта (1,15%) и составил 7347,54 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне закрытия бирж целого ряда стран в связи с государственными праздниками.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:08 МСК снижается менее чем на 0,1%, тогда как более широкий индикатор Topix прибавляет около 0,2%.

Котировки бумаг Yahoo Japan повышаются на 9,9% благодаря сильной квартальной отчетности.

Акции Panasonic подешевели более чем на 3% после того, как производитель бытовой электроники ухудшил прогноз финансовых показателей на текущий год.

Рыночная стоимость Sony снизилась на 0,9%, Honda Motor - на 2,6%, Mitsubishi Motors - на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 1,9%.

Резервный банк Австралии принял решение сохранить базовую процентную ставку на отметке 1,5% годовых, при этом глава ЦБ Филип Лоу указал на усиление глобальных рисков. Он прогнозирует в этом году стабильный рост экономики страны темпами в районе 3%.

Днем ранее правительственная комиссия по итогам длившегося год расследования опубликовала отчет с 76 рекомендациями для финансовой отрасли. Правительство намерено принять меры по выполнению их всех. В частности, в отчете говорится, что австралийским регуляторам следует ужесточить контроль над деятельностью банков страны и получить дополнительные полномочия по наказанию банков за нарушения.

Тем не менее, котировки акций "четверки" крупнейших австралийских банков выросли, поскольку обнаруженные нарушения оказались менее серьезными, чем предполагалось. Цена бумаг Commonwealth Bank of Australia подскочила на 4,7%, Westpac Banking - на 7,4%, Australia & New Zealand Banking - на 6,5%, National Australian Bank - на 3,9%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась за день на 1,1% и 3% соответственно.

На фоне роста цен на нефть нефтегазовая Woodside Petroleum выросла в цене на 1,2%.

Биржи Гонконга, материкового Китая и Южной Кореи не работают во вторник в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, причем торги в Шанхае и Шэньчжэне возобновятся лишь на следующей неделе.

Цены на нефть поднимаются во вторник на растущих ожиданиях сокращения предложения сырья на мировом рынке.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $62,78 за баррель, что на $0,27 (0,43%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В понедельник эти контракты снизились в цене на $0,24 (0,38%) - до $62,51 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,28 (0,51%) - до $54,84 за баррель. По итогам торгов 4 февраля контракт снизился в цене на $0,7 (1,27%) - до $54,56 за баррель.

В понедельник сессия была довольно волатильной, цены обоих контрактов поднимались до максимумов этого года, но завершили торги снижением, пишет MarketWatch.

Трейдеры принимают во внимание сигналы о сокращении добычи странами ОПЕК+, ожидая при этом роста запасов нефти в США. Кроме того, рынок продолжает следить за развитием ситуации в Венесуэле, опасаясь снижения поставок нефти из этой страны после введения Штатами новых санкций.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил на прошлой неделе, что Россия, предварительно, снизила добычу нефти на 50 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года (в рамках сделки ОПЕК+). По сравнению с декабрем прошлого года добыча снизилась на 100 тыс. б/с.

"Как Россия, так и Саудовская Аравия выполняют условия соглашения о сокращении добычи, - отмечает аналитик по сырьевому сектору Rakuten Securities в Токио Сатору Йосида. - Если поставки нефти из Венесуэлы резко снизятся на несколько месяцев, например, на 1 млн баррелей в сутки, последствия для рынка могут быть значительными".

Данные о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю будут обнародованы в среду, 6 февраля. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, предусматривает рост запасов нефти на 1,5 млн баррелей.