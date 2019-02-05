.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Brent выросла до $62,78 за баррель
.
ГЛАВНОЕ
Рост ВВП России в 2018 году ускорился до 2,3%
Рост российской экономики ускорился, по данным Росстата, до 2,3% после 1,6% годом ранее. Показатель превысил прогнозы Минэкономразвития, ЦБ и аналитиков. Темпы роста экономики стали максимальными с 2012 года
 
Россиян хотят избавить от обязанности следить за работой приборов учета ЖКХ
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) планирует внести в законодательство поправки, которые освободят граждан от обязанности следить за корректностью показаний приборов учета коммунальных ресурсов, заявил...
 
Взыскание средств по суду отмывают от схем
Как стало известно "Коммерсанту", разработан законопроект, призванный перекрыть криминальные схемы вывода денежных средств по исполнительным листам за рубеж. По новым правилам средства сможет получить только взыскатель и только в России, ряд...
 
Ведомствам запретят вводить новые сборы для бизнеса
Новые неналоговые платежи для бизнеса предлагают устанавливать только на уровне законов или актов правительства. Минфин принял принципиальное решение, пишут "Известия", ссылаясь на директора департамента доходов министерства Елену Лебединскую. Это...
 
05 февраля 2019 года 09:31

Brent выросла до $62,78 за баррель

Американские фондовые индексы выросли в понедельник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленную динамику. Цены на нефть поднимаются во вторник.

Американские фондовые индексы выросли в понедельник вслед за котировками акций технологических компаний.

В центре внимания рынка остаются торговые переговоры США и Китая, а также квартальные отчеты американских компаний, пишет MarketWatch.

На эту неделю запланирована публикация финансовых отчетов за минувший квартал 97 компаний индекса S&P 500, а также одной компании Dow Jones - Walt Disney, акции которой подорожали на 0,5% по итогам торгов в понедельник.

Среди других компаний, готовящихся обнародовать отчетность на этой неделе, - Snap Inc., Twitter Inc., Mattel Inc., Hasbro Inc., Yum! Brands Inc.

Бумаги Alphabet подорожали по итогам торгов на 2%. После закрытия рынка холдинговая компания Google опубликовала отчет за четвертый квартал, показавший, что ее чистая прибыль и выручка были лучше ожиданий рынка.

Стоимость акций Apple подскочила в понедельник на 2,8%, Amazon - на 0,4%, Netflix - на 3,4%.

"Мы наблюдаем некоторую консолидацию фондового рынка после недавнего подъема, - отмечает управляющий директор FTSE Russell Алек Янг. - Я думаю, трейдеры в данный момент фокусируются на торговых переговорах США и Китая и не станут проводить крупных сделок до тех пор, пока ясности в этом вопросе не прибавится".

В январе индекс Dow Jones Industrial Average подскочил более чем на 10%, что является лучшей динамикой для этого месяца с 1989 года. S&P 500 в прошлом месяце также показал более чем 10%-ный рост, впервые с 1987 года.

Некоторые трейдеры отмечают, что им сложно представить сохранение январских темпов подъема фондового рынка США.

Рост фондовых индексов произошел одновременно с подъемом рынка облигаций, что является нестандартной ситуацией. Снижение доходности как краткосрочных бондов, так и более "длинных" бумаг обычно считается сигналом растущего пессимизма трейдеров в отношении перспектив экономики США, пишет The Wall Street Journal.

"Мы наблюдаем очевидное расхождение в том, как фондовый рынок и рынок облигаций представляют себе перспективы экономики", - говорит Кевин Гиддис, отвечающий за рынки активов с фиксированной доходностью в инвестбанке Raymond James.

Несмотря на то, что поддержку фондовому рынку США оказал оптимизм в отношении торговых переговоров с США и смягчение позиции Федрезерва, январский подъем, вероятно, в значительной мере обусловлен возвратом на рынок инвесторов, посчитавших декабрьский спад чрезмерным, считает президент Wells Fargo Investment Indtitute Даррелл Кронк.

"Вопрос в том, является ли это лишь подъемом рынка с перепроданных декабрьских уровней, или можно говорить о реальном ралли", - отмечает эксперт.

Статданные, обнародованные в понедельник, указали на неожиданное снижение заказов американских промпредприятий в ноябре. Показатель сократился на 0,6%, тогда как консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал увеличение заказов на 0,2%. Заказы без учета транспортного оборудования упали на 1,3%.

Стоимость бумаг Ultimate Software Group Inc. подскочила в понедельник почти на 20% на информации, что производитель ПО будет куплен группой инвесторов, оценившей его в $11 млрд.

Акции сети пиццерий Papa John's International подорожали на 9%. Papa John's сообщила, что инвестиционная компания Starboard Value LP инвестирует в нее $200 млн, а CEO Starboard Джеффри Смит станет новым председателем совета директоров компании.

Бумаги Tesla выросли в цене на 0,2% после объявления о покупке производителя аккумуляторов Maxwell Technologies Inc. в рамках сделки объемом около $218 млн. Стоимость акций Maxwell подскочила на 43%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка 4 февраля вырос на 175,48 пункта (0,7%) и составил 25239,37 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 18,34 пункта (0,68%) - до 2724,87 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 83,67 пункта (1,15%) и составил 7347,54 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне закрытия бирж целого ряда стран в связи с государственными праздниками.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:08 МСК снижается менее чем на 0,1%, тогда как более широкий индикатор Topix прибавляет около 0,2%.

Котировки бумаг Yahoo Japan повышаются на 9,9% благодаря сильной квартальной отчетности.

Акции Panasonic подешевели более чем на 3% после того, как производитель бытовой электроники ухудшил прогноз финансовых показателей на текущий год.

Рыночная стоимость Sony снизилась на 0,9%, Honda Motor - на 2,6%, Mitsubishi Motors - на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 1,9%.

Резервный банк Австралии принял решение сохранить базовую процентную ставку на отметке 1,5% годовых, при этом глава ЦБ Филип Лоу указал на усиление глобальных рисков. Он прогнозирует в этом году стабильный рост экономики страны темпами в районе 3%.

Днем ранее правительственная комиссия по итогам длившегося год расследования опубликовала отчет с 76 рекомендациями для финансовой отрасли. Правительство намерено принять меры по выполнению их всех. В частности, в отчете говорится, что австралийским регуляторам следует ужесточить контроль над деятельностью банков страны и получить дополнительные полномочия по наказанию банков за нарушения.

Тем не менее, котировки акций "четверки" крупнейших австралийских банков выросли, поскольку обнаруженные нарушения оказались менее серьезными, чем предполагалось. Цена бумаг Commonwealth Bank of Australia подскочила на 4,7%, Westpac Banking - на 7,4%, Australia & New Zealand Banking - на 6,5%, National Australian Bank - на 3,9%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась за день на 1,1% и 3% соответственно.

На фоне роста цен на нефть нефтегазовая Woodside Petroleum выросла в цене на 1,2%.

Биржи Гонконга, материкового Китая и Южной Кореи не работают во вторник в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, причем торги в Шанхае и Шэньчжэне возобновятся лишь на следующей неделе.

Цены на нефть поднимаются во вторник на растущих ожиданиях сокращения предложения сырья на мировом рынке.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $62,78 за баррель, что на $0,27 (0,43%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В понедельник эти контракты снизились в цене на $0,24 (0,38%) - до $62,51 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,28 (0,51%) - до $54,84 за баррель. По итогам торгов 4 февраля контракт снизился в цене на $0,7 (1,27%) - до $54,56 за баррель.

В понедельник сессия была довольно волатильной, цены обоих контрактов поднимались до максимумов этого года, но завершили торги снижением, пишет MarketWatch.

Трейдеры принимают во внимание сигналы о сокращении добычи странами ОПЕК+, ожидая при этом роста запасов нефти в США. Кроме того, рынок продолжает следить за развитием ситуации в Венесуэле, опасаясь снижения поставок нефти из этой страны после введения Штатами новых санкций.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил на прошлой неделе, что Россия, предварительно, снизила добычу нефти на 50 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года (в рамках сделки ОПЕК+). По сравнению с декабрем прошлого года добыча снизилась на 100 тыс. б/с.

"Как Россия, так и Саудовская Аравия выполняют условия соглашения о сокращении добычи, - отмечает аналитик по сырьевому сектору Rakuten Securities в Токио Сатору Йосида. - Если поставки нефти из Венесуэлы резко снизятся на несколько месяцев, например, на 1 млн баррелей в сутки, последствия для рынка могут быть значительными".

Данные о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю будут обнародованы в среду, 6 февраля. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, предусматривает рост запасов нефти на 1,5 млн баррелей.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
05 февраля 2019 года 16:07
Рынок акций завершит сессию на рекордной отметке дневного графика - "Открытие Брокер"
ьючерсы на основные американские индексы указывали на возможный рост рынка в пределах 0,3% в начале дня. Кроме продолжающегося потока корпоративных отчётов, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, основным событием дня станет ежегодное послание президента США Конгрессу. Ещё...    читать дальше
.
05 февраля 2019 года 15:43
Во второй половине сессии у фондовых индикаторов есть все шансы на сохранение "отвоеванных" позиций - ИК "Велес Капитал"
"Фондовые индексы РФ и рубль в первой половине дня стремились к росту, получив поддержку как от внутренних, так и от внешних новостей. Во второй половине сессии у индикаторов есть все шансы на сохранение "отвоеванных" позиций - на данный момент ситуация благоприятна для инвесторов, склонных к...    читать дальше
.
05 февраля 2019 года 15:17
Сокращение добычи взбодрило нефтяные цены - БКС
"На рынок поступает все больше информации о выполнении сделки ОПЕК+, что способствует восстановлению нефтяных цен в условиях сезонного роста спроса на нефтяное сырье. По предварительными оценкам Reuters, за январь страны картеля сократили добычу на 890 тыс. барр./сутки - до уровня 30,98 млн...    читать дальше
.
05 февраля 2019 года 14:58
Золото не спешит развивать коррекцию - eToro
После некоторых колебаний настроения на фондовых площадках мира снова улучшились, тогда как доллар продолжает расти, переварив итоги заседания ФРС на прошлой неделе, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. На фоне отсутствия интереса к защитным...    читать дальше
.
05 февраля 2019 года 14:32
Сектор высокодоходных облигаций США не пострадает от ужесточения условий кредитования - Julius Baer
В понедельник ФРС США опубликовала результаты очередного "Обследования условий банковского кредитования по оценкам старших кредитных специалистов" (Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending Practices, SLOOS). К удивлению аналитиков, опрос показал небольшое ужесточение условий...    читать дальше
.
05 февраля 2019 года 14:18
В скором времени мы увидим прорывы курса в район 67 - 68 рублей за доллар - Аналитика Онлайн
"На Московской бирже за доллар дают 65 рублей 60 копеек, евро торгуется на отметки 74 рубля 90 копеек. Индекс ММВБ вырос до 2535 пунктов, а котировки нефти марки Brent держаться в районе 62 долларов за баррель. Курс Биткоина по данным портала CoinMarketCap продолжает торговаться чуть ниже $3500....    читать дальше
.
05 февраля 2019 года 13:12
Рубль в последние дни торгуется в узком диапазоне - Банк "Санкт-Петербург"
"Российская валюта растет к доллару США во вторник утром, торгуется около 65,5 руб./$ на фоне растущих цен на нефть. В целом, рубль в последние дни торгуется в узком диапазоне. Главное событие этой недели для российского рынка – заседание Центрального Банка, по итогам которого мы не ожидаем...    читать дальше
.
05 февраля 2019 года 12:46
Дивиденды "Роснефти" могут вырасти в 2,5 раза - БКС
Основные финансовые показатели "Роснефти" ожидаемо снизились в IV квартале 2018 года относительно III квартала на фоне падения нефтяных котировок. Однако в годовом сопоставлении результаты оказались весьма неплохими. Свободный денежный поток вырос в 5 раз за IV квартал 2018 г., в том числе за счет...    читать дальше
.
05 февраля 2019 года 12:30
Рубль завис в ожидании дальнейших сигналов - FxPro
"Российский рынок продолжает блуждать без определенного направления, - комментирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. Можно сказать, что рубль завис в ожидании дальнейших сигналов. С начала дня пара EUR/RUB теряет 10 копеек, торгуясь у 74.90 за счет ослабления единой валюты к большинству...    читать дальше
.
05 февраля 2019 года 12:10
У пары EUR/USD сохраняется некоторый потенциал просадки в ближайшие сессии - ИК "ФИНАМ"
"Во вторник, 5 февраля, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах показывает смешанную динамику после просадки днем ранее. На старте недели американская валюта сумела подрасти – этому поспособствовал позитивный осадок от пятничных данных по рынку труда США за январь –...    читать дальше
.
05 февраля 2019 года 11:46
Рынок акций РФ утром подрос вслед за нефтью, лидирует "Роснефть" после отчета и новостей по дивидендам
Москва. 5 февраля. Рынок акций РФ утром во вторник подрос на фоне подорожавшей нефти и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, индекс МосБиржи превысил 2530 пунктов, при этом лидируют в росте акции "Роснефти" после публикации финотчета и новостей по дивидендам    читать дальше
.
05 февраля 2019 года 11:33
У рубля сохраняется хорошая перспектива продолжения восстановления - "НФК-Сбережения"
"С начала февраля Банк России запустил отложенные покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. В целом грубые подсчеты предполагают, что совокупный ежедневный объем таких сделок составит от 18 до 20 млрд руб. При этом с учетом структуры активов ФНБ, очевидно, что под покупкой валюты в...    читать дальше
.
05 февраля 2019 года 11:19
Краткосрочными ориентирами для Brent продолжат выступать отметки $61-63/bbl - "Нордеа Банк"
"Мировые цены на нефть в ходе торгов вторника вернулись к положительной динамике на фоне возросших опасений о том, что санкции США в отношении Венесуэлы могут ограничить предложение сырья на рынке. Текущие котировки Brent - $62.7/bbl, WTI - $54.8/bbl. После того как накануне стоимость Brent...    читать дальше
.
05 февраля 2019 года 11:00
Сегодня рубль по итогам торгов может несколько ослабеть по отношению к доллару США - "Нордеа Банк"
"В утренние часы вторника российская валюта не демонстрирует заметных изменений по отношению к бивалютной корзине. Сегодня рубль по итогам торгов может несколько ослабеть по отношению к доллару США вместе с остальными валютами развивающихся рынков, если индекс деловой активности в...    читать дальше
.
05 февраля 2019 года 10:48
Не видим поводов для устойчивого ослабления позиций рубля в феврале - Росбанк
"Сегодня (в 12:00 мск) Минфин объявит объем интервенций в феврале в рамках бюджетного правила. По нашим оценкам, объем покупок снизится до 210 млрд руб. из-за сохраняющегося эффекта от снижения цен на нефть в декабре, а также на фоне постепенного сокращения объемов. В совокупности с реализацией...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.