Ближайшие уровни поддержки - 2512 пунктов по индексу МосБиржи и 1200 пунктов по индексу РТС - Инвестиционная палата

"Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы перед открытием российского фондового рынка во вторник демонстрируют тенденцию к снижению, что, по нашему мнению, не сможет компенсировать рост цен на энергоносители, и после нескольких попыток роста мы ожидаем снижения отечественных индексов. Ближайшими уровнями поддержки, на наш взгляд, выступят уровни 2512 пунктов по индексу МосБиржи и 1200 пунктов по индексу РТС", - указывает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.