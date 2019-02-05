Фондовый рынок пока лишен существенных новостных поводов к увеличению оборотов - ИФ "Олма"

С позиций технического анализа, в случае закрепления индекса РТС выше уровня 1200 пунктов станет возможным заметное движение вверх. Вместе с тем, считает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев, рынок пока лишен существенных новостных поводов к увеличению оборотов - в краткосрочной перспективе возможно некоторое затишье в ожидании возобновления торговых переговоров между США и КНР, а также потока корпоративной отчетности. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации вблизи отметки 65,5 по паре доллар-рубль.