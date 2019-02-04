Рубль слегка дешевеет к доллару, но укрепляется к евро, отыгрывая динамику рынка Forex

Москва. 4 февраля. Доллар США слегка подрастает, а евро немного снижается на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль лишь слегка дешевеет к бивалютной корзине в условиях некоторого снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску" и разнонаправленной динамики в основных валютных парах на рынке Forex.

Курс доллара США составил 65,6125 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 10,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 75 руб./EUR1, опустившись на 8,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла всего на 2 копейки - до 69,84 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует незначительную разнонаправленную динамику в основных валютных парах на вечерних торгах вслед за ростом доллара к основным мировым валютам, в том числе евро, на глобальном рынке. Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличивается на 0,26% на оптимизме по поводу торговых переговоров США с Китаем.

Сильный доллар негативно влияет на цены на сырьевые товары, включая нефть, поэтому цены на "черное золото" также перешли к падению. Цена мартовских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК уменьшилась на 1,45% - до $61,84 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 2,64% - до $53,8 за баррель. Также инвесторы продолжают следить за развитием событий в Венесуэле, на которую были наложены американские санкции. НПЗ США закупают примерно 500 тыс. баррелей венесуэльской нефти в сутки, и санкции могут резко сократить поставки топлива из страны на мировой рынок.

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель аналитического блока УК "Ингосстрах-Инвестиции" (MOEX: INGS) Евгений Воробьев, ключевым фактором влияния на рубль на этой неделе являются ожидания участниками рынка решения ЦБ РФ по ставке в пятницу, 8 февраля. При этом на данный момент времени рынок закладывает прогнозы, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 7,75% годовых, поэтому, если регулятор повысит ставку, рубль укрепится. В целом, по мнению Е.Воробьева, ситуация для рубля выглядит благоприятной, так как основные факторы направлены на его укрепление.

"Рубль может среагировать на публикацию данных по инфляции в РФ в среду, так как они выступают опережающим индикатором для принятия ЦБ РФ решения по ставке. Кроме того, на рубль влияет динамика индекса доллара на мировом валютном рынке - после решения ФРС по ставке доллар ослабел, однако в пятницу и понедельник умеренно укрепляется. Сегодня также позитивное влияние на рубль оказывают вышедшие данные по динамике ВВП РФ за 2018 год - экономика России выросла в прошлом году на 2,3%, это максимальный темп роста с 2012 года. В сторону ослабления рубля действуют идущие покупки валюты ЦБ РФ для Минфина, однако этот фактор в целом слабый и уже учтен в котировках", - отметил Е.Воробьев.

По словам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), рубль наряду с другими валютами развивающихся стран корректируется после позитива на прошлой неделе, вызванного мягкой риторикой ФРС США относительно темпов нормализации денежно-кредитной политики. "Главное событие этой недели для российского рынка - заседание ЦБ РФ, по итогам которого мы не ожидаем каких-либо сюрпризов и, соответственно, реакции в рубле или доходностях облигаций. В целом в ближайшее время мы не ожидаем существенных движений в рубле, так как первый квартал сезонно сильный с точки зрения текущего счета, что в сочетании с хорошим спросом инвесторов на рисковые активы поддерживает рубль, а действие бюджетного правила и докупка валюты Центробанком ограничивают потенциал его укрепления", - полагают аналитики.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 5 февраля на 7,42 копейки, до 65,5859 руб./$1, и опустил курс евро на 9,15 копейки, до 75,0565 руб./EUR1.

Банк России в понедельник провел аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 1,3 трлн рублей (при лимите 1,3 трлн рублей и спросе 1,303 трлн рублей) в среднем по ставке 7,7% годовых.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в понедельник на 5,56 копейки по отношению к предыдущему дню и составил 65,6044 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 8,21 копейки к уровню пятницы, поднявшись до 65,6262 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 947,145 млн, из которых $591,814 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 355,331 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился по отношению к пятнице на 1,04 копейки, до 75,0731 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 1,42 копейки и составил 75,1103 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR541,193 млн, из которых EUR145,18 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR396,013 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке рублевых краткосрочных межбанковских кредитов продемонстрировали в понедельник снижение в сравнении с предыдущим торговым днем, в то время как стоимость среднесрочных (3-6 месяцев) кредитов немного подросла. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 7,78% годовых, ставка на семидневный срок упала на 11 б.п. - до 7,93% годовых, ставка на срок 1 месяц снизилась на 1 б.п. - до 8,23% годовых. Вместе с тем ставка MosPrime Rate на срок 3 месяца выросла на 4 б.п. - до 8,62% годовых, а ставка на срок 6 месяцев поднялась на 2 б.п. - до 8,7% годовых.