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04 февраля 2019 года 19:20

Рынок акций РФ начал неделю с обновления максимума индекса МосБиржи на бумагах металлургов во главе с РусАлом

Москва. 4 февраля. Рынок акций в понедельник обновил максимум индекса МосБиржи на бумагах металлургов во главе с "РусАлом" благодаря надеждам на включение бумаг алюминиевой компании в индексы MSCI после снятия санкций США; в целом динамика blue chips оказалась смешанной из-за просевшей нефти после роста и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2523,52 пункта (+0,1%) - новый максимум на закрытие торгов (максимум дня и новый исторический пик - 2537,43 пункта), индекс РТС - 1211,15 пункта (-0,01%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,4%.

Доллар подорожал до 65,63 руб. (+0,13 руб.).

Индексный провайдер MSCI объявил о том, что "РусАл" и En+ (MOEX: ENPL) Group теперь имеют право на потенциальное включение в индекс MSCI Russia в связи с отменой санкций США в отношении этих компаний.

В понедельник выросли GDR En+ Group (+5,1%), акции "РусАла" (+4,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+3,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,3%).

Акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) в понедельник обновили максимум - бумаги поднимались до 5406 рублей, после чего к вечеру откатились к 5350 рублям (+0,6%).

Подешевели бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,7%), "Мосбиржи" (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,5% "префы").

В США в пятницу индексы показали смешанную динамику, позитивное влияние на настроения инвесторов оказали неожиданно хорошие данные с рынка труда США.

Число рабочих мест в экономике США в январе подскочило на 304 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами за год, сообщило министерство труда. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение на 165 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics. Опрошенные MarketWatch экономисты прогнозировали рост на 172 тыс. Вместе с тем безработица в США в январе повысилась до 4% с 3,9%, тогда как эксперты не ожидали изменения.

В понедельник в Азии преобладал рост индексов в условиях закрытия целого ряда бирж в связи с государственными праздниками (японский Nikkei 225 подрос на 0,5%), в Европе индексы к вечеру просели (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,1-0,7%), также наметилась коррекция в США (индекс S&P 500 просел на 0,01%, Dow Jones - на 0,2%).

Биржи материкового Китая, Тайваня, Вьетнама и Южной Кореи были закрыты в понедельник в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Торги в Шанхае и Шэньчжэне возобновятся лишь на следующей неделе.

Инвесторы ждут дальнейших шагов США и Китая по урегулированию споров, связанных с торговлей и развитием технологий. Переговоры в Вашингтоне на прошлой неделе не завершились заключением соглашения и, по всей видимости, не принесли существенных подвижек. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и завершить работу над соглашением.

Нефть к вечеру в понедельник корректируется вниз после роста к $63,6 за баррель Brent на данных о сокращении в США активности добычи. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $61,93 за баррель (-1,3% и +3,1% в пятницу), мартовская цена WTI - $53,93 за баррель (-2,4% и +2,7% в пятницу).

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 15 единиц - до 847.

По данным опроса, проведенного Thomson Reuters, ОПЕК сократила добычу в январе на 890 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 30,98 млн б/с. Месячное снижение стало максимальным за два года.

Рынок продолжает внимательно следить за ситуацией в Венесуэле. На прошлой неделе США ввели санкции против нефтяной госкомпании Petroleos de Venezuela (PdVSA), в минувшие выходные президент США Дональд Трамп не стал отрицать возможность отправки в Венесуэле американских военных. В интервью телеканалу CBS он заявил, что этот вариант рассматривается администрацией США наряду с прочими.

Как отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова, индекс МосБиржи обновил максимум, но удержать рубеж не смог из-за внешних сигналов, краткосрочный коридор колебаний теперь составляет 2520-2550 пунктов, и при условии сохранения внешнего позитива инвесторы вернутся к покупкам позже. Также стоит обратить внимание, что чем выше идут индикаторы, тем меньше дневной объем торгов - находится не так много желающих покупать по максимальным ценам, инвесторы ждут коррекцию, время для которой, возможно, еще не пришло.

Сырьевой рынок вечером попал в зону внимания продавцов, которые, по всей видимости, сочли предыдущий подъем чрезмерным. Теряющая в цене нефть потащила за собой и рубль, который на протяжении дня выглядел неплохо.

По словам аналитика компании "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, утром нефть росла, благодаря чему индекс МосБиржи переписал максимум, но далее подъем забуксовал. На внешних рынках еще сохраняется оптимизм после завершения очередного раунда торговых переговоров между США и Китаем. Однако вечером внешний фон начал планомерно ухудшаться, нефтяные цены перешли к активной нисходящей коррекции, мировые фондовые площадки также развернулись вниз.

Российский рынок не смог противостоять данной тенденции, в результате индексы растеряли почти весь рост. Данное движение пока не выходит за рамки незначительной коррекции, но рынок продолжает демонстрировать высокую чувствительность к внешнему фону, так как текущие уровни остаются относительно высокими, провоцируя многих инвесторов сокращать "длинные" позиции. На этой неделе из-за праздничных выходных закрыты китайские площадки, что несколько снизит активность и на других биржах. С другой стороны, связанное с этим перерывом отсутствие экономической статистики из Китая уменьшает количество потенциальных драйверов снижения рисковых активов, так как в последнее время данные по китайской экономике в большинстве своем были крайне негативными, отмечает аналитик.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также отмечает, что нефть после обновления максимумов с начала года отступили вниз, Brent превышала в моменте $63,6, но не смогла преодолеть сопротивление $63,8 за баррель (максимум декабря прошлого года). В ближайшие дни инвесторы будут следить за данными по запасам в США (вторник и среда), а также развитием политического кризиса в Венесуэле.

Во вторник будут опубликованы окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы и США за январь, данные о розничных продажах еврозоны за декабрь, состоится выступление Дональда Трампа в Конгрессе США. В России финансовые результаты по МСФО за 2018 год представят "Роснефть" (MOEX: ROSN) и "Северсталь", "ФосАгро" (MOEX: PHOR) опубликует производственные результаты за 2018 год.

Индексы МосБиржи и РТС остались выше психологически важных отметок 2500 и 1200 пунктов, пытаясь продолжить повышение последних дней. Тревожным для краткосрочных "быков" сигналом выступает тот факт, что оба индекса уже третий день подряд к концу сессии отступают от максимумов дня - сигнал в пользу неуверенности игроков на повышение. Аналогичные сигналы подает и рынок нефти, настроения на котором под вечер ухудшились.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, несмотря на попытки продолжить восходящую динамику, российскому рынку не удается оторваться от поддержки на уровне 2500 пунктов по индексу МосБиржи, а тестирование этой отметки сверху продолжает оставаться весьма вероятным, так как любой негативный повод может стимулировать фиксацию прибыли по спекулятивным "длинным" позициям. При этом целью текущей волны роста может стать отметка 2640 пунктов.

В отсутствие поддержки со стороны налогового периода основное внимание игроков в рубле продолжает фокусироваться на динамике нефти и валют развивающихся рынков. Доллар продолжает находиться в диапазоне 65,5-66 руб./$1, а в случае улучшения внешнего фона может продолжить снижение и сделать очередной шаг к поддержке 65 руб./$1, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в понедельник выступили "префы" ПАО "Ижсталь" (MOEX: IGST) (+39,7%), акции ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+30,2%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+24,9%), "Кубаньэнерго" (MOEX: KUBE) (+16,6%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+10,7%), акции ПАО "Челябэнергосбыт" (MOEX: CLSB) (+8%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+6,8%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+4,8%).

Подешевели бумаги "Челябинского металлургического комбината" (MOEX: CHMK) (-6,2%), ПАО НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-5,6%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-3,6%), ПАО "Плазмек" (MOEX: PLSM) (-3%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-2,8%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 26,735 млрд рублей (из них 8,834 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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