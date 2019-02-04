Цены евробондов РФ в понедельник снижаются в рамках коррекции на фоне охлаждения инвесторов к активам EM

Москва. 4 февраля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник умеренно снижаются в рамках коррекции на фоне общемирового охлаждения у глобальных инвесторов "аппетита к риску". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также снижаются в цене, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов в доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК не изменилась по отношению к закрытию 1 февраля и составила 110,72% от номинала, что соответствует доходности 4,85% годовых (без изменений к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов предыдущего торгового дня на 8,5 базисных пункта - до 98,64% от номинала (доходность выросла на 3 пункта и составила 2,51% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 3 пункта и составил 134 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 6 базисных пунктов - до 109,68% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 5,175% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 24 базисных пункта - до 106,23% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта и составила 5,16% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 28 базисных пунктов - 101,22% от номинала, что соответствует доходности 4,55% годовых (рост на 4,5 пункта к предыдущему дню), с погашением в 2023 году - на 35 базисных пунктов, до 103,36% от номинала (доходность выросла на 8 пунктов - до 4,07% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 50 базисных пунктов - до 97,68% от номинала (доходность выросла на 3,5 пункта и составила 5,41% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году не изменился в цене, которая составила, как и днем ранее, 97,5% от номинала (доходность - 4,61% годовых).

"После резкого ценового роста на прошлой неделе сегодня российские евробонды корректируются вниз. По итогам январского заседания ФРС было объявлено, что в 2019 году американский регулятор будет проводить более "мягкую" политику по ставкам, чем планировалось ранее. Участники рынка теперь закладывают ожидания, что ставка Федрезерва в 2019 году останется без изменений. Как результат, американские суверенные облигации и евробонды большинства развивающихся рынков, в том числе российского, заметно выросли в цене 30 и 31 января. Однако сейчас, в течение двух последних торговых дней (в пятницу и сегодня), котировки евробондов РФ корректируются вниз. При этом пятилетние CDS на Россию умеренно выросли в понедельник - до 136,5 пункта, но это все еще весьма низкий уровень, что продолжает оказывать определенную поддержку ценам суверенных евробондов РФ", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель аналитического блока УК "Ингосстрах-инвестиции" (MOEX: INGS) Евгений Воробьев.

"На этой неделе влияние на котировки суверенных евробондов окажут результаты первичных аукционов ОФЗ в среду, которые выступят индикатором спроса на российские активы, и заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, которое пройдет в пятницу. Если Банк России сохранит ставку, это отразит уверенность регулятора в текущем состоянии экономики РФ и умеренно благоприятно повлияет на котировки суверенных евробондов. Кроме того, вышедшие сегодня очень хорошие данные по росту ВВП РФ в 2018 году - экономика России выросла на 2,3% - также окажут поддержку котировкам суверенных евробондов РФ в ближайшие дни", - считает Е.Воробьев.