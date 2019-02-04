Инвесторы будут придерживаться бокового тренда до прояснения американо-китайского торгового конфликта - "Альфа Банк"

Российский рынок акций в январе показал отличную динамику: РТС вырос на 13% м/м, пробив психологическую отметку 1 200, а ММВБ установил рекордный максимум, превысив 2 500 пунктов, отмечают эксперты "Альфа Банка". Ралли было вызвано сочетанием нескольких факторов: сдержанным оптимизмом от хода торговой войны, мягкой монетарной политикой ФРС, высокими ценами на нефть и исключением Rusal, EN+ и ЕвроСибЭнерго из списка SDN.

"Февраль на российском рынке открылся на весьма спокойной ноте, и мы ожидаем, что этот тренд продолжится на фоне глобальной конъюнктуры, не богатой на яркие события, - прогнозируют эксперты банка. - Китайская статистика производителей оказалась ниже ожиданий, что усиливает опасения по поводу перспектив второй в мире крупнейшей экономики и неопределенности вокруг перспектив мирового роста. Китай и США так и не достигли соглашения в Вашингтоне. Пекин на этой неделе объявит шатдаун, так как страна празднует Новый год. Таким образом, продвижения торговых переговоров на этой неделе не ожидается. Второй раунд переговоров состоится, судя по всему, в середине февраля, когда в Азию с визитом отправятся С. Мнучин и Р. Лайтхайзер. Отметим, что юань ослаб после выхода китайского PMI, который опустился до трехлетнего минимума. Динамика юаня остается важным фактором динамики цен в сырьевом секторе".

В центре геополитической повестки дня сейчас находится Венесуэла, указывают в "Альфа Банке". США объявили санкции государственной нефтедобывающей компании PVDSA, заблокировав активы стоимостью $7 млрд и по сути препятствуя г-но Николасу Мадуро экспортировать нефть в США. Кроме того, Вашингтон убедил Банк Англии отказать выдавать Николасу Мадуро золотые слитки из венесуэльских запасов стоимостью $1,2 млрд, которые правительство страны хранит в Лондоне. Россия присутствует на рынке Венесуэлы через Роснефть, которая инвестировала примерно $5 млрд в проблемную нефтяную отрасль страны. Венесуэла - ближайший партнер Пекина в Латинской Америке, а также крупнейший получатель китайского финансирования (по некоторым оценкам, Китай предоставил Каракасу кредитов на сумму $50 млрд).

"В своем интервью в эти выходные президент Дональд Трамп обмолвился о том, что не исключает факта военных интервенций в Венесуэлу; мы считаем, что подобные заявления являются ничем иным как проявлением военного психоза.Украина переходит в более активную стадию выборной кампании: сегодня заканчивается срок подачи документов на участие в выборах. Таким образом, вплоть до 31 марта нельзя исключать дальнейшей конфронтации или попыток к ней. Завтра, 5 февраля, Дональд Трамп выступит перед Конгрессом с ежегодным Посланием. Ожидается, что его речь будет сосредоточена на внутренней политике.В обстановке отсутствия любых значимых катализаторов главное внимание на этой неделе будет сосредоточено на отчетности. Инвесторы, вероятно, будут придерживаться бокового тренда до прояснения американо-китайского торгового конфликта. Скорее всего, на российском рынке акций инвесторы будут фиксировать прибыль, особенно в тех акциях, которые особенно сильно опережали рынок в прошлом месяце (банки и розничные сети). Акции нефтегазовых компаний (ROSN, LKOD, NVTK, OGZD) может поддержать возможное возобновление роста цен на нефть. Приток средств в горно-металлургический сектор (NLMK, SVST, GMKN) может продолжиться на фоне выхода инвесторов из бразильской Vale после прорыва плотины. YNDX and MAIL могут получить поддержку от сильного восстановления компаний технологического сектора в мире", - резюмируют аналитики "Альфа Банка" .