На текущей неделе котировки Brent будут пытаться закрепиться в середине диапазона 60-65 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Цены на нефть марки Brent в последние дни держатся в диапазоне 60-63 долл/барр. Локальную поддержку котировкам

оказывают умеренно-позитивные настроения на мировых рынках и надежды на полноценное выполнение сделки ОПЕК+ (по итогам января ОПЕК добывала 30,98 млн барр./сутки, что на 0,89 млн барр/сутки меньше, чем в декабре; Россия сократила добычу), что позволит сохранить рынок в состоянии баланса. Мы рассчитываем, что на текущей неделе котировки Brent будут пытаться закрепиться в середине диапазона 60-65 долл./барр., с перспективой в случае сохранения риск-аппетита на глобальных рынках движения к его верхней границе", - отмечают аналитики Промсвязьбанка.