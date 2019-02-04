Рубль слегка дешевеет к доллару и евро в понедельник днем на фоне снижения валют ЕМ

Москва. 4 февраля. Доллар США и евро слегка подрастают на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне умеренной негативной динамики большинства валют emerging markets (EM).

Курс доллара США составил 65,625 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 12 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 75,1525 руб./EUR1, поднявшись на 7 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 9,75 копейки - до 69,91 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 5 февраля на 7,42 копейки, до 65,5859 руб./$1, и опустил курс евро на 9,15 копейки, до 75,0565 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро в условиях снижения большинства валют-аналогов из категории EM. Участники рынка продолжают следить за развитием ситуации вокруг американо-китайского торгового противостояния и дальнейшими шагами со стороны руководства обеих стран по урегулированию споров, связанных с торговлей и развитием технологий.

Переговоры в Вашингтоне на прошлой неделе не завершились заключением соглашения и, по всей видимости, не принесли существенных подвижек. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и завершить работу над соглашением.

По мнению аналитика Нордеа банка Татьяны Евдокимовой, на этой неделе динамику рубля, как и неделей ранее, будет определять общее настроение инвесторов к emerging markets. "Позитив на нефтяном рынке может помочь рублю закрепиться на текущих уровнях, в то время как возобновление санкционной темы на фоне обвинений России в нарушениях договора о ракетах средней и малой дальности, а также в случае возобновления обсуждений Керченского вопроса может оказать давление на него. Среди других факторов стоит отметить размещение ОФЗ Минфином РФ в среду. На прошлой неделе успешное размещение государственных облигаций локально поддержало российскую валюту, подобный сценарий может реализоваться и на текущей неделе. Ближайшее заседание Банка России, которое пройдет 8 февраля, вряд ли окажет заметное влияние на российскую валюту", - полагает Т.Евдокимова.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский также считает, что в текущих условиях ключевым драйвером для рубля является общее отношение инвесторов ко всей группе emerging markets. "В этой связи обратим внимание на индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging markets currency index), пытавшийся на прошлой неделе уйти выше отметки в 1660 пунктов (максимумы с июля прошлого года), но пока данная попытка не оказалась успешной. Возобновление отложенных покупок Банком России в рамках бюджетного правила не должно оказывать весомого влияния на курс рубля в ближайшие месяцы. Серьезного влияния на валютный курс отложенные покупки не окажут, так как объемы не столь высоки и в ближайшие месяцы полностью перекрываются положительным сальдо текущего счета", - подчеркнул М.Поддубский.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко обращает внимание на заседание ЦБ РФ в пятницу, которое, по его мнению, станет ключевым событием недели для рублевых активов. "Темпы роста инфляции, несмотря на ускорение до 5% в годовом выражении, остаются в пределах прогнозных значений ЦБ на первое полугодие 2019 года. Конъюнктура внешних рынков сохраняется относительно стабильной, а геополитический фон - нейтральным. Мы полагаем, что в подобных условиях регулятор сохранит ключевую ставку на прежнем уровне, хотя в целом вероятность еще одного повышения ставки на ближайших заседаниях останется в силе. По всей видимости, в пресс-релизе регулятор также не преподнесет сюрпризов, поэтому итоги заседания окажутся нейтральными для валютного рынка", - отмечает Ю.Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок немного подрастают в понедельник днем на ожиданиях замедления роста добычи в США и из-за продолжающегося кризиса в Венесуэле. Как стало известно из сообщения нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 15 единиц - до 847. Показатель стал минимальным почти за девять месяцев. Цена мартовских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК увеличилась на 0,1% - до $62,81 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени поднялась на 0,11% - до $55,32 за баррель.

Банк России в понедельник провел аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 1,3 трлн рублей (при лимите 1,3 трлн рублей и спросе 1,303 трлн рублей) в среднем по ставке 7,7% годовых.

Ставки на рынке рублевых краткосрочных межбанковских кредитов продемонстрировали в понедельник снижение в сравнении с предыдущим торговым днем, в то время как стоимость среднесрочных (3-6 месяцев) кредитов немного подросла. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 7,78% годовых, ставка на семидневный срок упала на 11 б.п. - до 7,93% годовых, ставка на срок 1 месяц снизилась на 1 б.п. - до 8,23% годовых. Вместе с тем ставка MosPrime Rate на срок 3 месяца выросла на 4 б.п. - до 8,62% годовых, а ставка на срок 6 месяцев поднялась на 2 б.п. - до 8,7% годовых.