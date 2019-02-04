Без поддержки со стороны экспортеров индексу МосБиржи подниматься будет непросто - БКС

"Общие рыночные настроения на развивающихся площадках остаются крайне позитивными. Обновление исторических максимумов на нашем рынке в этом плане является лишь одним из элементов общемирового январского тренда, который характеризуется притоком капитала в страны EM. Динамика долларового индекса РТС в последние недели абсолютна идентична индексу MSCI Emerging Markets. Так что можно предположить, что в такой ситуации любая локальная техническая коррекция на развивающихся площадках может затронуть и наш рынок. При этом отметим, что в ближайшую неделю вероятность масштабного отката не самая высокая. Всю неделю будут выходные на фондовом рынке в Китае. То есть статистики там публиковаться не будет, так что вряд ли в моменте появятся новостные поводы для беспокойства из-за замедления экономики КНР. Плюс еще не полностью сошел на нет крайне позитивный эффект от резкого смягчения риторики ФРС по итогам прошедшего заседания. В индексе МосБиржи в качестве целевой "зоны торможения", на мой взгляд, выступает область 2540-2585 пунктов. Достигнуть этих отметок можно при относительно спокойном внешнем фоне. Однако если рассуждать о шансах на поход к более высоким значениям, то здесь все не так очевидно. Без поддержки со стороны экспортеров на одном "Сбербанке" индексу подниматься будет непросто", - полагает начальник отдела экспертов фондового рынка "БКС Брокер" Василий Карпунин.