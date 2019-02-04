Новую неделю доллар начал укреплением на глобальных площадках - ИК "Велес Капитал"

Новую неделю доллар начал укреплением на глобальных площадках, констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. К середине дня в понедельник индекс USD прибавлял около 0,1% к корзине из шести основных валют, а также демонстрировал рост на большинстве площадок развивающихся рынков, в том числе в паре с рублем (+0,2%). Американская валюта продолжает получать поддержку после пятничных данных о внушительном росте числа рабочих мест в экономике США за январь. Кроме того, не принесли оптимизма на развивающиеся рынки и итоги очередного раунда торговых переговоров между представителями США и Китая на прошлой неделе. Несмотря на то, что по итогам встречи представителями США был отмечен определенный прогресс на пути заключения "мирного" соглашения, окончательный итог в переговорах отложен до встречи лидеров двух стран в конце февраля. Эксперт ИК не исключает, что такая встреча пройдет без положительного результата, а уже со 2 марта будут введены новые пошлины на китайские товары.

"На внутреннем денежном рынке банки располагают комфортным объемом рублевой ликвидности, в результате чего еще в пятницу перенесли существенный объем средств с корсчетов на депозиты постоянного действия в ЦБ, - указывает Юрий Кравченко. - В ближайшие дни, по всей видимости, можно ожидать новых поступлений бюджетной ликвидности в банковскую систему, так как, несмотря на завтрашнее окончание периода усреднения обязательных резервов, Банк России начал новую неделю с абсорбирования ликвидности путем операций "тонкой настройки", а завтра вероятно предложит внушительный лимит на недельном депозитном аукционе".

Ключевым событием для российского рынка станет очередное заседание ЦБ по ключевой ставке в конце текущей недели, подчеркивает эксперт ИК "Велес Капитал": "Темпы роста инфляции, несмотря на ускорение до 5% в годовом выражении, остаются в пределах прогнозных значений ЦБ на первое полугодие 2019 г. Конъюнктура внешних рынков сохраняется относительно стабильной, а геополитический фон - нейтральным. Мы полагаем, что в подобных условиях регулятор сохранит ключевую ставку на прежнем уровне, хотя в целом вероятность еще одного повышения ставки на ближайших заседаниях останется в силе. По всей видимости, в пресс-релизе регулятор также не преподнесет сюрпризов, поэтому итоги заседания окажутся нейтральными для валютного рынка".