Рынок акций РФ утром подрос вслед за нефтью, лидируют "РусАл" и GDR En+ Group

Москва. 4 февраля. Рынок акций РФ утром в понедельник подрос по индексам вслед за дорожающей нефтью и на фоне сохраняющейся позитивной динамики внешних фондовых площадок после прогресса в торговых переговорах США и Китая; лидируют акции "РусАла" и GDR En+ Group.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2525,01 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1213,01 пункта (+0,2%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1%.

Доллар подорожал до 65,58 рублей (+0,07 рубля).

Повысился курс акций "РусАла" (+3,4%), GDR En+ Group (+2%), бумаг ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "Мосбиржи" (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%).

Подешевели бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,3%).

В США в пятницу индексы показали смешанную динамику, позитивное влияние на настроения инвесторов оказали неожиданно хорошие данные с рынка труда США.

Число рабочих мест в экономике США в январе подскочило на 304 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами за год, сообщило министерство труда. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение на 165 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics. Опрошенные MarketWatch экономисты прогнозировали рост на 172 тыс. Вместе с тем безработица в США в январе повысилась до 4% с 3,9%, тогда как эксперты не ожидали изменения.

В понедельник в Азии преобладал рост индексов в условиях закрытия целого ряда бирж в связи с государственными праздниками (японский Nikkei 225 подрос на 0,5%), плюсует Европа (FTSE, DAX прибавляют 0,1-0,2%) и умеренно просели американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 потерял 0,1%).

Биржи материкового Китая, Тайваня, Вьетнама и Южной Кореи закрыты в понедельник в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Торги в Шанхае и Шэньчжэне возобновятся лишь на следующей неделе.

Инвесторы ждут дальнейших шагов США и Китая по урегулированию споров, связанных с торговлей и развитием технологий. Переговоры в Вашингтоне на прошлой неделе не завершились заключением соглашения и, по всей видимости, не принесли существенных подвижек. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и завершить работу над соглашением.

Нефть в понедельник после локальной стагнации продолжила подъем, подогретый в минувшую пятницу данными о сокращении в США активности добычи; уровень цен Brent на $1,7 выше, чем при закрытии рынка акций РФ в пятницу. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $63,35 за баррель (+1% и +3,1% в пятницу), мартовская цена WTI - $55,62 за баррель (+0,7% и +2,7% в пятницу).

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 15 единиц - до 847.

По данным опроса, проведенного Thomson Reuters, ОПЕК сократила добычу в январе на 890 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 30,98 млн б/с. Месячное снижение стало максимальным за два года.

Рынок продолжает внимательно следить за ситуацией в Венесуэле. На прошлой неделе США ввели санкции против нефтяной госкомпании Petroleos de Venezuela (PdVSA), в минувшие выходные президент США Дональд Трамп не стал отрицать возможность отправки в Венесуэле американских военных. В интервью телеканалу CBS он заявил, что этот вариант рассматривается администрацией США наряду с прочими.

По мнению аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, если прошлая торговая неделя представляла основной интерес торговыми переговорами США-Китай, то на текущей неделе, вероятно, значимых новостей по этой теме инвесторы не получат - китайский рынок закрыт на всю неделю в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Согласно сообщениям в СМИ, президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин рассматривают возможность провести встречу во вьетнамском Дананге 27-28 февраля, и в ближайшие пару недель тема торговых противоречий может временно отойти на второй план. В этих условиях основной интерес инвесторов может быть сосредоточен вокруг продолжающегося сезона корпоративной отчетности, а также выступления Д.Трампа в Конгрессе США с ежегодным докладом "О положении дел в стране" (вторник).

Наступившая неделя для российского рынка будет отмечена полноценным стартом сезона отчетностей (во вторник результаты по МСФО представят "Роснефть" и "Северсталь", в четверг - ММК, НЛМК и "Магнит" (MOEX: MGNT)). На горизонте ближайших нескольких сессий можно ориентироваться на диапазон 2500-2550 пунктов по индексу МосБиржи, в понедельник есть шансы на переход в верхнюю половину данного диапазона, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, уже пару месяцев внешнее санкционное давление на Россию не усиливается, а снятие ограничений с активов О.Дерипаски вовсе можно рассматривать в качестве позитива. Надежды на прогресс переговоров США и КНР также вселяют определенную уверенность за будущий спрос на сырьевые и промышленные товары. Соответственно, у отечественного рынка акций больше поводов для повышения, чем для падения, хотя некоторая перекупленность уже присутствует на графике индекса МосБиржи. Вероятно, что текущую неделю индекс проведет в диапазоне 2500-2550 пунктов. Рубль спокойно пережил увеличение ЦБ РФ объемов закупки валюты в рамках бюджетного правила, но для него многое станет ясным, когда выйдет январская статистика по инфляции, на основе которой будет действовать Банк России.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в понедельник можно оценить как нейтральный, сигналы с мировых фондовых площадок неоднозначны, хотя нефть не оставляет попыток роста. Ранее оптимизм инвесторов поддерживался признаками достижения прогресса в торговых переговорах США и Китая, хотя о заключении всеобъемлющего соглашения говорить пока рано. Статистика по рынку труда США за январь носила преимущественно оптимистичный характер.

Нефть Brent пока остается ниже важного сопротивления $63,8 за баррель, в то время как котировки WTI поднялись выше отметки $55 за баррель. Поддержку рынку оказали данные Baker Hughes о падении числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе, что указывает на перспективу замедления нефтедобычи в США. Кроме того, не стоит забывать об американских санкциях против Венесуэлы и сокращении совокупной нефтедобычи ОПЕК.

Индексы МосБиржи и РТС остаются выше психологически важных отметок 2500 и 1200 пунктов, которые выступают ближайшими поддержками. Долларовый индикатор РТС на дневном графике при этом остается в зоне перекупленности, в то время как рублевый индекс МосБиржи расположен вплотную к ней. Если на нефтяном рынке в течение дня наметится нисходящая коррекция, "быки" рынка акций также могут приступить к более активной фиксации прибыли, считает аналитик.

Аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко отмечает, что спад буровой активности в США предвещает рост цен на нефть. По итогам минувшей пятидневки нефть марки Brent подорожала четвертую из последних пяти недель, котировки в понедельник вновь тестируют важную отметку $63 за баррель, которая отпугивала покупателей с начала года.

К позитивным факторам относятся подвижки в торговых переговорах США и Китая, санкции против энергетического сектора Венесуэлы, скромный рост запасов в США, ослабление доллара на фоне смягчения риторики ФРС, а также сильная статистика по рынку труда США и солидный индекс деловой активности в производственном секторе страны. Дополнительный "бычий" импульс придала и статистика Baker Hughes о сокращении числа активных буровых на 15 штук. Таким образом, число буровых достигло минимума со второй половины мая 2018 года. Количество буровых сокращается четвертый раз за последние пять недель, предвещая замедление роста добычи "черного золота" в Штатах.

В контексте геополитики тоже присутствует важный фактор поддержки роста цен - Минфин США сообщил, что под санкции подпадают не только поставки венесуэльской нефти в Соединенные Штаты, но также все сделки, которые осуществляются с участием финансовой системы США. В предстоящие дни участники рынка продолжат анализировать потенциальное влияние американских санкций на баланс спроса и предложения, ориентироваться на настроения мировых инвесторов на фондовых площадках, а также дальнейшую динамику запасов нефти и нефтепродуктов в США. С технической точки зрения, закрепление нефти Brent выше уровня $63 за баррель откроет путь к следующему сопротивлению вблизи отметки $64, считает М.Мащенко.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" ПАО "Ижсталь" (MOEX: IGST) (+36,8%), "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+7,7%), акции "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+2,6%).

Подешевели бумаги ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-6,9%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-5,6%), ПАО "Плазмек" (MOEX: PLSM) (-5,2%), "Челябинского металлургического комбината" (MOEX: CHMK) (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 4,195 млрд рублей (из них 1,736 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).