БКС открыл две новых торговых идеи: "Лонг в РусАле" и "покупка РусАла против Норникеля"

"БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею: "Лонг в "РусАле", а также торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "покупка "РусАла" (MOEX: RUALR) против "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) на ожиданиях добавления "РусАла" в MSCI Russia в мае, сообщается в обзоре инвестбанка.

Как сообщалось ранее, эксперты "БКС Глобал Маркетс" видят вероятность включения "РусАла" в расчетную базу MSCI Russia Index уже в мае текущего года. При этом бумагам компании для того, чтобы попасть в индекс MSCI Russia в рамках майского пересмотра, необходимо к середине апреля подорожать на 9-17% в долларовом выражении.

"Риск санкций в отношении компании снижается в глазах инвесторов, поскольку сейчас компания существует в новом виде под управлением независимого совета директоров, и ожидается обновление дивидендной политики в ближайшие 3-4 месяца. Рынок алюминия, на наш взгляд, хорошо защищен: мы видим ограниченную угрозу навеса предложения из-за снятия санкций с "РусАла" и торможения Китая", - говорится в отчете.

Кроме того, аналитики прогнозируют ре-рейтинг бумаг "РусАла" за счет сокращения долговой нагрузки.

"РусАл" торгуется по M2M P/E, равному 3,3x, и доходностью свободного денежного потока (FCF) 25% при текущих низких ценах на алюминий, потенциал падения которых ограничен из-за потенциального дефицита алюминия, в то время как алюминиевый бизнес компании без "Норникеля" имеет отрицательную стоимость, но генерирует положительную чистую прибыль. Мультипликаторы предполагают мощный потенциал ре-рейтинга особенно за счет сокращения долга в связи с поступлением дивидендов от "Норникеля". Мы оцениваем сокращение долга "РусАла" на 20% в год за счет как собственных операций, так и дивидендов "Норникеля", - отмечают эксперты.