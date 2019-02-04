Явных преград для роста российской валюты пока не видим - РФПИ

" Пятничные торги рубль завершил с лишь минимальными потерями к USD (-0.1%), продолжив торговаться вокруг 65.50/USD. Таким образом, наши ожидания его краткосрочной коррекции перед выходными не оправдались, вероятно, из-за сохраняющегося спроса на рубль со стороны иностранных инвесторов и умеренного спроса на валюту от локальных участников. При этом объем торгов заметно снизился в пятницу, также указывая на сбалансированность уровней. На этой неделе в отсутствие важной статистики с внешних рынков и на фоне поддержки от подорожавшей нефти (Brent утром торгуется вблизи US$62.80/брл) у рубля есть все шансы продолжить укрепление. В то же время, напомним, что ЦБ в пятницу должен был начать отложенные покупки валюты в сумме 2.8 млрд. руб. в день, а Минфин должен объявить объемы допдоходов от нефти и газа для регулярных покупок (мы ожидаем их около 235 млрд. руб.). Если эти новости рынок проигнорирует, то явных преград для роста российской валюты пока не видим", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.