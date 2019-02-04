Рубль лишь слегка меняется к доллару и евро на старте торгов понедельника

Москва. 4 февраля. Доллар США слегка подрастает, а евро немного снижается на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне отсутствия ярко выраженной динамики на нефтяных площадках.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,515-65,6 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,535 руб./$1 (+3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 74,9975 руб./EUR1 (-8,5 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась всего на 2 копейки к уровню закрытия пятницы, до 69,795 рубля.

Доллар при этом оказался на 12,01 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 15,1 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен к доллару и евро на старте торгов понедельника на фоне незначительных изменений цен на нефть из-за закрытия целого ряда азиатских бирж в связи с государственными праздниками. Биржи материкового Китая, Тайваня, Вьетнама и Южной Кореи закрыты в понедельник в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Торги в Шанхае и Шэньчжэне возобновятся лишь на следующей неделе.

Инвесторы ждут дальнейших шагов США и Китая по урегулированию споров, связанных с торговлей и развитием технологий. Переговоры в Вашингтоне на прошлой неделе не завершились заключением соглашения и, по всей видимости, не принесли существенных подвижек. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и завершить работу над соглашением.

В понедельник утром цены на нефть стабильны после активного роста в прошлую пятницу, вызванного прогнозами снижения перепроизводства углеводородов и продолжающимся кризисом в Венесуэле. Цена апрельских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК повысилась на 0,18% - до $62,86 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) просела к этому времени на 0,04% - до $55,24 за баррель. По итогам торгов в пятницу Brent подорожала на $3,1% - до $62,75 за баррель, WTI - на 2,7%, до $55,26 за баррель, максимума с 19 ноября.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 15 единиц - до 847 штук. По данным опроса, проведенного Thomson Reuters, ОПЕК сократила добычу в январе на 890 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 30,98 млн б/с. Месячное снижение стало максимальным за два года.